Летит в сторону Земли: новый космический объект может быть ядерным кораблем инопланетян (фото)

Астрофизик з Гарварда Ави Леб представил новые возможные доказательства того, что межзвездная комета 3I/ATLAS на самом деле может быть инопланетной технологией.

Related video

Обнаруженный в начале июля этого года третий межзвездный объект в Солнечной системе, получивший название 3I/ATLAS, большинство астрономов считают кометой. Но астрофизик Ави Леб из Гарварда, известный охотник за инопланетянами, уже неоднократно предполагал, что этот межзвездный объект может быть космическим аппаратом внеземной цивилизации. Теперь ученые представил новые возможные доказательства этого, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как уже писал Фокус, недавно астрономы изучили межзвездную комету 3I/ATLAS с помощью космического телескопа Хаббл и получили важные данные об этом объекте. Фотография, сделанная телескопом Хаббл считается пока что лучшим изображением 3I/ATLAS. С его помощью ученые смогли оценить размер ядра кометы на уровне 5,6 км, а также увидели свет, который отражается от ее комы. Это оболочка из газа и пыли, которая появляется, когда комета приближается к Солнцу. Сейчас 3I/ATLAS летит в сторону Земли и Солнца и окажется в ноябре на расстоянии в несколько сотен миллионов километров от нашей планеты и Солнца, а затем покинет Солнечную систему.

Ави Леб также провел анализ нового изображения 3I/ATLAS и считает, что признаков образования кометного хвоста у этого объекта нет. И на самом деле, как считает астрофизик, это может быть ядерный космический корабль инопланетян.

Леб считает, что уникальные свойства межзвездного объекта 3I/ATLAS, который точно прибыл из-за пределов Солнечной системы, такие как возможный центральный источник света и хорошо настроенная траектория полета, могут быть доказательством того, что это внеземная технология.

По словам астрофизика, свет, который кажется отражается комой кометы, на самом деле имеет другое объяснение. Леб считает, что свет 3I/ATLAS, по-видимому, исходит от ядра объекта или какого-то центрального источника света, а не от окружающего газа и пыли.

Леб считает, что свет 3I/ATLAS, по-видимому, исходит от ядра объекта или какого-то центрального источника света, а не от окружающего газа и пыли Фото: NASA

Ученые предложил два возможных объяснения света, исходящего от 3I/ATLAS. Первое заключается в том, что межзвездный объект может быть редким радиоактивным обломком взрыва сверхновой (так умирают массивные звезды).

Второе объяснение заключается в том, что 3I/ATLAS – это может быть космический аппарат с ядерным двигателем, пыль с поверхности которого поднимается по мере его движения в космосе. И этот аппарат имеет внеземное происхождение, считает ученый.

То есть, как предполагает Леб, 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим аппаратом, работающим на ядерной энергии. Но для подтверждения этой теории нужны дополнительные доказательства.

Напоминаем, что 3I/ATLAS является лишь третьим межзвездным объектом, обнаруженным в Солнечной системе, после астероида 1I/Оумуамуа и кометы 2I/Борисова. Ранее Леб предположил, что 1I/Оумуамуа может быть также космическим кораблем инопланетян.

В начале октября межзвездная комета 3I/ATLAS пролетит на очень близком расстоянии мимо Марса. Поэтому Леб предложил NASA использовать орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter для изучения этого объекта. Астрофизик считает, что таким образом можно будет выяснить, имеет ли 3I/ATLAS искусственное происхождение, или же это комета, которая ненадолго попала в Солнечную систему.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование позволило ученым понять, из какой части нашей галактики прибыли все три известных межзвездных объекта.

Также Фокус писал о том, что на краю Солнечной системы может скрываться новая планета размером с Землю. Эта планета отличается от ранее предложенных планеты Х и Девятой планеты. Новый мир может искривлять орбиты объектов, которые находятся на краю Солнечной системы.