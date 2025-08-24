Планета Y: на краю Солнечной системы может скрываться новый мир размером с Землю

Астрономы обнаружили свидетельства существования планеты размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта планета отличается от ранее предложенных планеты Х и Девятой планеты. Новый мир может искривлять орбиты объектов, которые находятся на краю Солнечной системы.

Астрономы давно предполагают, что в Солнечной системе не 8 планет, а больше. Сейчас Нептун считается последней планетой Солнечной системы, а Плутон уже давно является карликовой планетой. Ранее астрономы предполагали, еще когда Плутон считался девятой планетой Солнечной системы, что где-то далеко, примерно на расстоянии в 50 раз дальше расстояния от Земли до Солнца (150 млн км) находится десятая планета или планета Х. Она получила такое название из-за того, что это римская цифра 10. Эта планета должна быть в 7 раз больше Земли. Сейчас также существует теория, что на расстоянии примерно в 300 раз больше расстояния от Земли до Солнца может находится Девятая планета, то есть она девятая после Нептуна. Это мир, как предполагается, примерно в 10 раз больше Земли. Теперь же ученые считают, что на краю Солнечной системы может находиться совсем другая планета, которая по размеру похожа на Землю, и она получила название планета Y. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Сейчас ученые считают, что, если и существует новая планета в Солнечной системе, то это вероятно мир с характеристиками не планеты Х, а Девятой планеты. Но авторы нового исследования предполагают, что далеко от Солнца может находится не крупная планета, а мир, похожий на Землю по размеру.

Возможное доказательство существования планеты Y астрономы обнаружили, когда исследовали орбиты некоторых объектов в поясе Койпера. Это область космоса на краю Солнечной системы, где находятся карликовые планеты, в том числе и Плутон, астероиды и кометы, а также разные ледяные тела. Астрономы обнаружили, что у некоторых объектов в поясе Койпера существует небольшое отклонение плоскости их орбит от плоскости Солнечной системы. Этот отклонение оценили примерно в 15%. Ученые считают, что это искривление орбит может быть связано с гравитационным влиянием неизвестной планеты. Расчеты ученых показывают, что, если планета Y существует, что она должна быть по размеру и массе похожа на Землю или же быть немного меньше. Если эта планета существует, то она должна вращаться вокруг Солнца на расстоянии, которое в 100-200 раз превышает расстояние от Земли до нашей звезды.

Другие теории предполагают, что возможная Девятая планета также искривляет своей гравитацией орбиты объектов в поясе Койпера. Но авторы исследования указывают на то, что меньшая планета, если она существует, делает это иначе.

Астрономы считают, что с помощью Обсерватории имени Веры Рубин можно подтвердить или опровергнуть существование потенциальной планеты Y уже в ближайшем будущем. А может быть ученые все же обнаружат гигантскую Девятую планету.

