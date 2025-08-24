Планета Y: на краю Сонячної системи може ховатися новий світ розміром із Землю

Астрономи виявили свідчення існування планети розміром із Землю за орбітою Нептуна. Ця планета відрізняється від раніше запропонованих планети Х і Дев'ятої планети. Новий світ може викривляти орбіти об'єктів, які знаходяться на краю Сонячної системи.

Related video

Астрономи давно припускають, що в Сонячній системі не 8 планет, а більше. Наразі Нептун вважається останньою планетою Сонячної системи, а Плутон уже давно є карликовою планетою. Раніше астрономи припускали, ще коли Плутон вважався дев'ятою планетою Сонячної системи, що десь далеко, приблизно на відстані в 50 разів далі за відстань від Землі до Сонця (150 млн км), розташована десята планета або планета Х. Вона отримала таку назву через те, що це римська цифра 10. Ця планета має бути в 7 разів більшою за Землю. Наразі також існує теорія, що на відстані приблизно в 300 разів більшій, ніж відстань від Землі до Сонця, може знаходитися Дев'ята планета, тобто вона дев'ята після Нептуна. Цей світ, як передбачається, приблизно в 10 разів більший за Землю. Тепер же вчені вважають, що на краю Сонячної системи може перебувати зовсім інша планета, яка за розміром схожа на Землю, і вона отримала назву планета Y. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наразі вчені вважають, що, якщо й існує нова планета в Сонячній системі, то це, ймовірно, світ із характеристиками не планети Х, а Дев'ятої планети. Але автори нового дослідження припускають, що далеко від Сонця може знаходитися не велика планета, а світ, схожий на Землю за розміром.

Автори нового дослідження припускають, що далеко від Сонця може перебувати не велика планета, а світ, схожий на Землю за розміром Фото: IFLS

Можливий доказ існування планети Y астрономи виявили, коли досліджували орбіти деяких об'єктів у поясі Койпера. Це область космосу на краю Сонячної системи, де розташовані карликові планети, зокрема й Плутон, астероїди і комети, а також різні крижані тіла. Астрономи виявили, що у деяких об'єктів у поясі Койпера існує невелике відхилення площини їхніх орбіт від площини Сонячної системи. Це відхилення оцінили приблизно в 15%. Вчені вважають, що це викривлення орбіт може бути пов'язане з гравітаційним впливом невідомої планети. Розрахунки вчених показують, що, якщо планета Y існує, то вона має бути за розміром і масою схожа на Землю або ж бути трохи меншою. Якщо ця планета існує, то вона повинна обертатися навколо Сонця на відстані, яка в 100-200 разів перевищує відстань від Землі до нашої зірки.

Інші теорії припускають, що можлива Дев'ята планета також викривляє своєю гравітацією орбіти об'єктів у поясі Койпера. Але автори дослідження вказують на те, що менша планета, якщо вона існує, робить це інакше.

Астрономи вважають, що за допомогою Обсерваторії імені Віри Рубін можна підтвердити або спростувати існування потенційної планети Y вже в найближчому майбутньому. А можливо, вчені все ж виявлять гігантську Дев'яту планету.

Як уже писав Фокус, головна модель Всесвіту може бути неправильною. Астрономи побачили майбутнє Чумацького Шляху. Нове дослідження не тільки показує можливу долю нашої галактики, а й може вирішити загадку Стандартної космологічної моделі, що описує еволюцію Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що на карликовій планеті Церера в минулому могли бути умови для зародження й існування життя, як вважають учені.