Головна модель Всесвіту може бути хибною: вчені побачили майбутнє Чумацького Шляху (фото)

Нове дослідження не тільки показує можливу долю нашої галактики, а й може вирішити загадку Стандартної космологічної моделі, що описує еволюцію Всесвіту.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, де представлено результати вивчення зіткнення двох далеких галактик, натякають на те, що може очікувати Чумацький Шлях і галактику Андромеди в разі їхнього зіткнення. Результати дослідження також можуть допомогти вирішити загадку Стандартної космологічної моделі, пише Space.

Астрономи провели спостереження за двома спіральними галактиками, NGC 5713 і NGC 5179, які перебувають у процесі зіткнення на відстані 88 млн світлових років від нас. Зараз ці галактики розділяє приблизно 300 000 світлових років, але ця відстань постійно скорочується в міру їхнього зближення.

Навколо цих галактик знаходяться карликові галактики-супутники. Згідно зі Стандартною космологічною моделлю, яка описує еволюцію Всесвіту, такі галактики в далекому минулому були зібрані докупи масивним гало темної матерії і виявилися притягнутими більшою галактикою. Згідно з теорією, кожна карликова галактика повинна обертатися навколо своєї батьківської галактики через гало темної матерії за випадковою траєкторією, і разом вони повинні створювати хмару супутників навколо основної галактики.

Але багато карликових галактик навколо Чумацького Шляху обертаються навколо нього в тому ж напрямку в одній площині. Супутники галактики Андромеди, найближчої до нас великої галактики, роблять те ж саме. І це ж було виявлено у галактик NGC 5713 і NGC 5719.

Чумацький Шлях Фото: Titan

Астрономи вважають, що до зближення масивних галактик карликові супутники, ймовірно, оберталися хаотично, утворюючи швидше хмару, ніж диск. Але зараз вони перебувають в одній площині й обертаються разом в одному напрямку навколо центру мас обох галактик. Спостереження показують, що 14 підтверджених карликових галактик поділяються на дві групи, пов'язані з двома більшими галактиками.

Чумацький Шлях і галактика Андромеди рухаються назустріч одна одній. Відстань між двома галактиками все ще становить 2,5 мільйона світлових років, але приблизно через 4 мільярди років вони зблизяться і почнеться їхнє зіткнення.

Галактика Андромеди Фото: NASA

Астрономи намагаються з'ясувати, чи буде це зіткнення схоже на інші, що спостерігаються у Всесвіті, або ж Чумацький Шлях і галактика Андромеди відрізняються від інших галактик. Оскільки NGC 5713 і NGC 5719 перебувають у процесі зіткнення, вони є чудовим прикладом для вивчення.

Астрономи розглянули кілька пояснень того, чому карликові галактики навколо NGC 5713 і NGC 5719 обертаються в одному напрямку в сплющеній площині. Найімовірніше пояснення полягає в тому, що дві групи супутників впали одна на одну вздовж смуги Волопаса — гігантського волокна темної матерії в космічній павутині. Коли дві масивні галактики почали взаємодіяти, гравітаційна динаміка смуги Волопаса і двох галактик призвела до утворення площини супутників.

Чумацький Шлях і галактика Андромеди рухаються назустріч одна одній. Відстань між двома галактиками все ще становить 2,5 мільйона світлових років, але приблизно через 4 мільярди років вони зблизяться і почнеться їхнє зіткнення Фото: NASA

Моделювання, засновані на Стандартній космологічній моделі, що включає темну матерію, не здатні сформувати галактики з площинами супутників навколо них. Тому, або головна модель Всесвіту потребує оновлення, або вона невірна, кажуть учені.

Але існування площин супутників у Чумацького Шляху і галактики Андромеди залишається загадкою, оскільки це явище поки що не можна пояснити тим, що побачили астрономи навколо галактик NGC 5713 і NGC 5719.

Майбутні дослідження можуть допомогти зрозуміти, як карликові галактики опинилися у своїй нинішній площині. Також нові спостереження можуть показати подальшу долю Чумацького Шляху.

