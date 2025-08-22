Главная модель Вселенной может быть неверна: ученые увидели будущее Млечного Пути (фото)

Новое исследование не только показывает возможную судьбу нашей галактики, но и может решить загадку Стандартной космологической модели, описывающей эволюцию Вселенной.

Новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, где представлены результаты изучения столкновения двух далеких галактик, намекают на то, что может ожидать Млечный Путь и галактику Андромеды в случае их столкновения. Результаты исследования также могут помочь решить загадку Стандартной космологической модели, пишет Space.

Астрономы провели наблюдение за двумя спиральными галактиками, NGC 5713 и NGC 5179, которые находятся в процессе столкновения на расстоянии 88 млн световых лет от нас. Сейчас эти галактики разделяет примерно 300 000 световых лет, но это расстояние постоянно сокращается по мере их сближения.

Вокруг этих галактик находятся карликовые галактики–спутники. Согласно Стандартной космологической модели, которая описывает эволюцию Вселенной, такие галактики в далеком прошлом были собраны вместе массивным гало темной материи и оказались притянутыми более крупной галактикой. Согласно теории, каждая карликовая галактика должная вращаться вокруг своей родительской галактики через гало темной материи по случайной траектории, и вместе они должны создавать облако спутников вокруг основной галактики.

Но многие карликовые галактики вокруг Млечного Пути вращаются вокруг него в том же направлении в одной плоскости. Спутники галактики Андромеды, самой близкой к нам крупной галактике, делают то же самое. И это же было обнаружено у галактик NGC 5713 и NGC 5719.

Млечный Путь Фото: NASA/JPL

Астрономы считают, что до сближения массивных галактик карликовые спутники, вероятно, вращались хаотично, образуя скорее облако, чем диск. Но сейчас они находятся в одной плоскости и вращаются вместе в одном направлении вокруг центра масс обеих галактик. Наблюдения показывают, что 14 подтвержденных карликовых галактик разделяются на две группы, связанные с двумя более крупными галактиками.

Млечный Путь и галактика Андромеды движутся навстречу друг другу. Расстояние между двумя галактиками все еще составляет 2,5 миллиона световых лет, но примерно через 4 миллиарда лет они сблизятся и начнется их столкновение.

Галактика Андромеды Фото: NASA

Астрономы пытаются выяснить, будет ли это столкновение похоже на другие, наблюдаемые во Вселенной, или же Млечный Путь и галактика Андромеды отличаются от других галактик. Поскольку NGC 5713 и NGC 5719 находятся в процессе столкновения, они представляют собой отличный пример для изучения.

Астрономы рассмотрели несколько объяснений того, почему карликовые галактики вокруг NGC 5713 и NGC 5719 вращаются в одном направлении в сплющенной плоскости. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что две группы спутников упали друг на друга вдоль полосы Волопаса – гигантского волокна темной материи в космической паутине. Когда две массивные галактики начали взаимодействовать, гравитационная динамика полосы Волопаса и двух галактик привела к образованию плоскости спутников.

Млечный Путь и галактика Андромеды движутся навстречу друг другу. Расстояние между двумя галактиками все еще составляет 2,5 миллиона световых лет, но примерно через 4 миллиарда лет они сблизятся и начнется их столкновение Фото: NASA

Моделирования, основанные на Стандартной космологической модели, включающей темную материю, не способны сформировать галактики с плоскостями спутников вокруг них. Поэтому, либо главная модель Вселенной нуждаются в обновлении, либо она неверна, говорят ученые.

Но существование плоскостей спутников у Млечного Пути и галактики Андромеды остается загадкой, поскольку это явление пока нельзя объяснить тем, что увидели астрономы вокруг галактик NGC 5713 и NGC 5719.

Будущие исследования могут помочь понять, как карликовые галактики оказались в своей нынешней плоскости. Также новые наблюдения могут показать дальнейшую судьбу Млечного Пути.

