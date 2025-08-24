Летить у бік Землі: новий космічний об'єкт може бути ядерним кораблем інопланетян (фото)

Астрофізик з Гарварду Аві Леб представив нові можливі докази того, що міжзоряна комета 3I/ATLAS насправді може бути інопланетною технологією.

Виявлений на початку липня цього року третій міжзоряний об'єкт у Сонячній системі, що отримав назву 3I/ATLAS, більшість астрономів вважають кометою. Але астрофізик Аві Леб із Гарварду, відомий мисливець за інопланетянами, вже неодноразово припускав, що цей міжзоряний об'єкт може бути космічним апаратом позаземної цивілізації. Тепер учені представили нові можливі докази цього, пише Interesting Engineering.

Як уже писав Фокус, нещодавно астрономи вивчили міжзоряну комету 3I/ATLAS за допомогою космічного телескопа Хаббл і отримали важливі дані про цей об'єкт. Фотографія, зроблена телескопом Хаббл вважається поки що найкращим зображенням 3I/ATLAS. З його допомогою вчені змогли оцінити розмір ядра комети на рівні 5,6 км, а також побачили світло, яке відбивається від її коми. Це оболонка з газу і пилу, яка з'являється, коли комета наближається до Сонця. Наразі 3I/ATLAS летить у бік Землі та Сонця і опиниться в листопаді на відстані в кілька сотень мільйонів кілометрів від нашої планети та Сонця, а потім покине Сонячну систему.

Аві Леб також провів аналіз нового зображення 3I/ATLAS і вважає, що ознак утворення кометного хвоста у цього об'єкта немає. І насправді, як вважає астрофізик, це може бути ядерний космічний корабель інопланетян.

Леб вважає, що унікальні властивості міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який точно прибув з-за меж Сонячної системи, як-от можливе центральне джерело світла та добре налаштована траєкторія польоту, можуть бути доказом того, що це позаземна технологія.

За словами астрофізика, світло, яке здається відбивається комою комети, насправді має інше пояснення. Леб вважає, що світло 3I/ATLAS, мабуть, виходить від ядра об'єкта або якогось центрального джерела світла, а не від навколишнього газу і пилу.

Вчені запропонували два можливих пояснення світла, що виходить від 3I/ATLAS. Перше полягає в тому, що міжзоряний об'єкт може бути рідкісним радіоактивним уламком вибуху наднової (так помирають масивні зірки).

Друге пояснення полягає в тому, що 3I/ATLAS — це може бути космічний апарат з ядерним двигуном, пил з поверхні якого піднімається в міру його руху в космосі. І цей апарат має позаземне походження, вважає вчений.

Тобто, як припускає Леб, 3I/ATLAS може бути інопланетним космічним апаратом, що працює на ядерній енергії. Але для підтвердження цієї теорії потрібні додаткові докази.

Нагадуємо, що 3I/ATLAS є лише третім міжзоряним об'єктом, виявленим у Сонячній системі, після астероїда 1I/Оумуамуа і комети 2I/Борисова. Раніше Леб припустив, що 1I/Оумуамуа може бути також космічним кораблем інопланетян.

На початку жовтня міжзоряна комета 3I/ATLAS пролетить на дуже близькій відстані повз Марс. Тому Леб запропонував NASA використати орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter для вивчення цього об'єкта. Астрофізик вважає, що в такий спосіб можна буде з'ясувати, чи має 3I/ATLAS штучне походження, або ж це комета, яка ненадовго потрапила в Сонячну систему.

