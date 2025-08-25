Ілон Маск скасував ювілейний запуск космічного корабля Starship за кілька хвилин до запуску (відео)

10-й випробувальний політ компанії SpaceX було скасовано, як і дев'ятий раніше. І, схоже, місія на Марс відкладається.

Компанія SpaceX оголосила про скасування 10-го запуску Starship за кілька хвилин до запланованого початку польоту. Повідомивши про неполадки з наземними системами, пише ABC News.

Десятий запуск Starship закінчився скасуванням

Десятий випробувальний політ Starship був запланований на стартовий майданчик Starbase компанії SpaceX в долині Ріо-Гранде в Техасі. Космічний корабель проєктується, як багаторазовий і зможе перевозити до 100 осіб у далекі куточки космосу, коли випробування завершаться успіхом, чого поки що не сталося.

У середині червня космічний корабель Starship вибухнув під час передпольотних випробувань.

Компанія також втратила перший ступінь важкого прискорювача під час випробувань, оскільки він, найімовірніше, вибухнув під час приводнення в Мексиканській затоці. SpaceX пояснює втрату "вищими, ніж передбачалося, навантаженнями на конструкцію прискорювача".

Дев'ятий запуск Starship закінчився вибухом

Генеральний директор SpaceX мільярдер Ілон Маск пообіцяв, що найпотужніша у світі ракета і космічний корабель одного дня доставлять людей на Марс і далі. Однак перед десятим запуском, запланованим на неділю о 19:30, Starship ще не досягнув усіх цілей місії. А останні три льотних випробування, а також статичне випробування двигуна в червні, закінчилися вибухами.

"Тепер у нас виникли серйозні питання щодо того, чи здійсненна архітектура Starship насправді", — заявив Олів'є де Век, професор кафедри астронавтики та інженерних систем Массачусетського технологічного інституту, який працює в рамках програми "Аполлон", і головний редактор журналу Journal of Spacecraft and Rockets.

Він повідомив, що надважкий прискорювач його не турбує, але що стосується верхнього ступеня самого Starship, то він сумнівається, що його взагалі можна запустити.

Ілон Маск визнав складнощі свого проекту, сказавши: "Є причина, через яку досі не побудовано жодної повністю багаторазової ракети — це неймовірно складне завдання. Ба більше, вона має бути швидко і повністю багаторазовою (як літак). Це єдиний спосіб зробити життя багатопланетним".

Але де Век вважає, що кожне випробування Starship, яке демонструє нові проблеми, які вирішують інженери Маска, провокує виникнення нових проблем.

"Внесене ними виправлення призводить до нових проблем, яких не було під час попереднього запуску", — зазначив професор.

Де Век описав цей процес як гру "Вдар крота", де кожне виправлення призводить до нових проблем, яких не було в попередніх конфігураціях. Це становить головну складність для компанії Ілона Маска.

Нагадаємо, раніше мільярдер пояснив, чому вибухають його космічні кораблі.

А тим часом випробування Starship закінчуються екологічною катастрофою, причому не тільки для Техасу, а й для Мексики. Уламки падають просто на заповідний пляж.