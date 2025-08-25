Илон Маск отменил юбилейный запуск космического корабля Starship за несколько минут до запуска (видео)

10-й испытательный полет компании SpaceX был отменен, как и девятый ранее. И, похоже, миссия на Марс откладывается.

Компания SpaceX объявила об отмене 10-го запуска Starship за несколько минут до запланированного начала полета. Сообщив о неполадках с наземными системами, пишет ABC News.

Десятый запуск Starship закончился отменой

Десятый испытательный полет Starship был запланирован на стартовую площадку Starbase компании SpaceX в долине Рио-Гранде в Техасе. Космический корабль проектируется, как многоразовый и сможет перевозить до 100 человек в дальние уголки космоса, когда испытания завершаться успехом, чего пока не произошло.

В середине июня космический корабль Starship взорвался во время предполетных испытаний.

Компания также потеряла первую ступень тяжелого ускорителя во время испытаний, поскольку она, по всей видимости, взорвалась при приводнении в Мексиканском заливе. SpaceX объясняет потерю "более высокими, чем предполагалось, нагрузками на конструкцию ускорителя".

Девятый запуск Starship закончился взрывом

Генеральный директор SpaceX миллиардер Илон Маск пообещал, что самая мощная в мире ракета и космический корабль однажды доставят людей на Марс и дальше. Однако перед десятым запуском, запланированным на воскресенье в 19:30, Starship еще не достиг всех целей миссии. А последние три летных испытания, а также статическое испытание двигателя в июне, закончились взрывами.

"Теперь у нас возникли серьезные вопросы относительно того, осуществима ли архитектура Starship на самом деле", — заявил Оливье де Век, профессор кафедры астронавтики и инженерных систем Массачусетского технологического института, работающий в рамках программы «Аполлон», и главный редактор журнала Journal of Spacecraft and Rockets.

Он сообщил, что сверхтяжелый ускоритель его не беспокоит, но что касается верхней ступени самого Starship, то он сомневается, что его вообще можно запустить.

Илон Маск признал сложности своего проекта, сказав: "Есть причина, по которой до сих пор не построена ни одна полностью многоразовая ракета — это невероятно сложная задача. Более того, она должна быть быстро и полностью многоразовой (как самолет). Это единственный способ сделать жизнь многопланетной".

Но де Век считает, что каждое испытание Starship, которое демонстрирует новые проблемы, которые решают инженеры Маска, провоцирует возникновение новых проблем.

"Внесенное ими исправление приводит к новым проблемам, которых не было при предыдущем запуске", - отметил профессор.

Де Век описал этот процесс как игру "Ударь крота", где каждое исправление приводит к новым проблемам, которых не было в предыдущих конфигурациях. Это представляет главную сложность для компании Илона Маска.

Напомним, ранее миллиардер объяснил, почему взрываются его космические корабли.

А между тем, испытания Starship заканчиваются экологической катастрофой, причем не только для Техаса, но и для Мексики. Обломки падают прямо на заповедный пляж.