Обломки ракет Илона Маска падают на заповедный пляж Мексики (фото)

На пляже водятся находящиеся под угрозой исчезновения черепахи. Но в SpaceX заявляют, что нет никакого риска для животных.

Related video

Пока Илон Маск запускает свои ракеты из Техаса, огромная часть мусора падает не только на территории США, но и в соседней Мексике, пишет CNN.

Мусор прибывает в кильватере ракет: расплавленный пластик, алюминий и кусочки синего клея. Все это оказывается на песке пляжа Багдад в северном Тамаулипасе, Мексика, где обитает исчезающий вид морских черепах. Прямо по ту сторону границы находится Starbase, стартовая площадка и город компании SpaceX.

Космический мусор SpaceX угрожает исчезающим черепахам

С ноября небольшая неправительственная организация Conibio Global занялась этой проблемой. Хесус Элиас Ибарра, основатель организации, говорит, что в ноябре 2024 года стал свидетелем одного из запусков SpaceX и увидел, как один из ракетных ускорителей упал в Мексиканский залив. В тот раз, говорит Ибарра, люди прибыли по меньшей мере на трех вертолетах и ​​более чем на 10 лодках всего через несколько часов, чтобы убрать обломки.

Однако в мае был еще один запуск, с большим количеством мусора. Но это никто не убирал. Ибарра сказал, что несколько дней спустя организация собрала более тонны отходов на площади в 500 метров.

"Последний взрыв сжег растительность, весь край Рио-Браво, а трубы сломали много деревьев, которые упали рядом с небольшим поселением", — сказал Ибарра, отметив, что от вибрации при запуске по домам идут трещины.

В ответ на запросы CNN SpaceX сослалась на то, что они опубликовали в социальной сети X 26 июня, где они заявили, что предложили ресурсы и поддержку для усилий по очистке. Компания заявила, что они также запросили местную и федеральную помощь от мексиканского правительства для сбора мусора. Согласно Договору о космосе, SpaceX имеет право на возврат своего мусора.

В заявлении также говорится, что компания провела испытания, которые, по ее утверждению, подтверждают отсутствие каких-либо химических, биологических или токсикологических рисков, связанных с мусором, образующимся при типичном запуске SpaceX.

Ибарра заявил, что Conibio Global не имела никаких контактов с компанией.

Космический мусор SpaceX падает на пляже в Мексике Фото: Facebook Jesus Elias Ibarra Rodriguez Космический мусор SpaceX падает в Мексике Фото: Facebook Jesus Elias Ibarra Rodriguez

По словам Ибарры, некоторые из предметов, найденных во время операций по очистке, представляют собой твердый и губчатый пластик, разновидность резины, по консистенции похожую на пробку, алюминий с этикетками SpaceX, куски пузырчатой ​​пластиковой пленки, стальные трубки и кусочки синего клея. Он считает, что часть этого мусора может попасть в организм черепах Ридли Кемпа — исчезающего вида морских черепах, обитающих в этом районе.

На своем веб-сайте SpaceX заявляет, что стремится минимизировать воздействие и улучшать окружающую среду, когда это возможно, подчеркивая соглашения с различными агентствами США и правительством Техаса. Но мусор на мексиканских пляжах это утверждение опровергает.

Космический мусор SpaceX падает в Мексике Фото: Facebook Jesus Elias Ibarra Rodriguez Космический мусор SpaceX падает в Мексике Фото: Facebook Jesus Elias Ibarra Rodriguez

После постоянных жалоб общественности президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее правительство установило, что загрязнение действительно имеет место, и что воздействие запусков ракет в целом будет рассмотрено с целью принятия мер "в рамках международного права", включая возможные судебные иски.

Напомним, в июне при испытаниях взорвался очередной космический корабль Илона Маска.

А в марте девушка прямо из салона самолета сняла, как взрывается при запуске ракета SpaceX.

В итоге обломки ракеты Илона Маска падают даже в Польше. Большой обломок упал на оптовом предприятии по продаже электротоваров в Коморниках. И вызвал панику, так как было неясно, что именно упало и насколько оно безопасно.