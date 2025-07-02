Уламки ракет Ілона Маска падають на заповідний пляж Мексики (фото)

На пляжі водяться черепахи, які перебувають під загрозою зникнення. Але в SpaceX заявляють, що немає жодного ризику для тварин.

Related video

Поки Ілон Маск запускає свої ракети з Техасу, величезна частина сміття падає не тільки на території США, а й у сусідній Мексиці, пише CNN.

Сміття прибуває в кільватері ракет: розплавлений пластик, алюміній і шматочки синього клею. Усе це опиняється на піску пляжу Багдад у північному Тамауліпасі, Мексика, де мешкає зникаючий вид морських черепах. Прямо по той бік кордону знаходиться Starbase, стартовий майданчик і місто компанії SpaceX.

Космічне сміття SpaceX загрожує черепахам, які зникають

З листопада невелика неурядова організація Conibio Global зайнялася цією проблемою. Хесус Еліас Ібарра, засновник організації, каже, що в листопаді 2024 року став свідком одного із запусків SpaceX і побачив, як один із ракетних прискорювачів упав у Мексиканську затоку. Того разу, каже Ібарра, люди прибули щонайменше на трьох гелікоптерах і більш ніж на 10 човнах лише через кілька годин, щоб прибрати уламки.

Однак у травні був ще один запуск, з великою кількістю сміття. Але це ніхто не прибирав. Ібарра сказав, що кілька днів по тому організація зібрала понад тонну відходів на площі в 500 метрів.

"Останній вибух спалив рослинність, увесь край Ріо-Браво, а труби зламали багато дерев, які впали поруч із невеликим поселенням", — сказав Ібарра, зазначивши, що від вібрації під час запуску по будинках ідуть тріщини.

У відповідь на запити CNN SpaceX послалася на те, що вони опублікували в соціальній мережі X 26 червня, де вони заявили, що запропонували ресурси і підтримку для зусиль з очищення. Компанія заявила, що вони також запросили місцеву і федеральну допомогу від мексиканського уряду для збору сміття. Згідно з Договором про космос, SpaceX має право на повернення свого сміття.

У заяві також ідеться, що компанія провела випробування, які, за її твердженням, підтверджують відсутність будь-яких хімічних, біологічних або токсикологічних ризиків, пов'язаних зі сміттям, яке утворюється під час типового запуску SpaceX.

Ібарра заявив, що Conibio Global не мала жодних контактів із компанією.

Космічне сміття SpaceX падає на пляжі в Мексиці Фото: Facebook Jesus Elias Ibarra Rodriguez Космічне сміття SpaceX падає в Мексиці Фото: Facebook Jesus Elias Ibarra Rodriguez

За словами Ібарри, деякі з предметів, знайдених під час операцій з очищення, є твердим і губчастим пластиком, різновидом гуми, за консистенцією схожим на корок, алюмінієм з етикетками SpaceX, шматками бульбашкової пластикової плівки, сталевими трубками і шматочками синього клею. Він вважає, що частина цього сміття може потрапити в організм черепах Рідлі Кемпа — зникаючого виду морських черепах, що мешкають у цьому районі.

На своєму веб-сайті SpaceX заявляє, що прагне мінімізувати вплив і покращувати навколишнє середовище, коли це можливо, наголошуючи на угодах із різними агентствами США та урядом Техасу. Але сміття на мексиканських пляжах це твердження спростовує.

Космічне сміття SpaceX падає в Мексиці Фото: Facebook Jesus Elias Ibarra Rodriguez Космічне сміття SpaceX падає в Мексиці Фото: Facebook Jesus Elias Ibarra Rodriguez

Після постійних скарг громадськості президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що її уряд встановив, що забруднення справді має місце, і що вплив запусків ракет загалом розглядатиметься з метою вжиття заходів "у межах міжнародного права", включно з можливими судовими позовами.

Нагадаємо, у червні під час випробувань вибухнув черговий космічний корабель Ілона Маска.

А в березні дівчина просто з салону літака зняла, як вибухає під час запуску ракета SpaceX.

У підсумку уламки ракети Ілона Маска падають навіть у Польщі. Великий уламок упав на оптовому підприємстві з продажу електротоварів у Коморниках. І викликав паніку, оскільки було неясно, що саме впало і наскільки воно безпечне.