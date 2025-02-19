У Польщі впав шматок ракети SpaceX Ілона Маска (відео)

Виявилося, що шматок ракети звалився неподалік Познані на території підприємства і спричинив паніку.

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Шматок ракети SpaceX впав на території компанії недалеко від Познані. Великий уламок упав на оптовому підприємстві з продажу електротоварів у Коморниках. І викликав паніку, оскільки було неясно, що саме впало і наскільки воно безпечне. Про це пише Epoznan.

Шматок ракети Ілона Маска знайшли в Познані

"Поліція навіть забороняє фотографувати пожежників і поліцейських. Мабуть, щось упало з неба", — написав один із читачів.

Черговий пожежної охорони Великопольського воєводства підтверджує, що поліція попросила пожежну команду приїхати на одне з підприємств у Коморниках, щоб виключити "будь-яку можливу загрозу".

Шматок ракети Ілона Маска знайшли в Познані Фото: Соцмережi

Елементи ракети Falcon 9, що палали, пролетіли над Познанню рано-вранці. Поліція наразі не може визначити походження знайденого предмета. Однак не можна виключати, що один із "космічних уламків" приземлився в Коморниках.

Імовірно, це бак. У ракеті Falcon 9 є композитний резервуар, який використовується для зберігання гелію під високим тиском. Гелій використовується для підтримки необхідного тиску в паливних баках під час роботи двигунів, запобігаючи їхньому руйнуванню і забезпечуючи постійний потік палива. Ці баки виготовлені з легкого металевого сердечника, обгорнутого вуглецевими волокнами, що забезпечує високу міцність за малої ваги.

Шматок ракети Ілона Маска знайшли в Познані Фото: Соцмережi

Після вибуху Falcon 9 у 2016 році, спричиненого проблемою з баками, SpaceX удосконалила конструкцію, підвищивши безпеку і надійність усієї системи.

Уже відомо, що бак, який впав, не становить загрози. Про ситуацію було повідомлено Польське космічне агентство.

Нагадаємо, після вибуху космічного корабля Starship 7 Ілона Маска, його шматки стали з'являтися на пляжах курортних островів Теркс і Кайкос. Жителі навіть почали хвалитися колекціями уламків ракети в соцмережах.