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В Польше упал кусок ракеты SpaceX Илона Маска (видео)

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Фото: Соцсети | Кусок ракеты Илона Маска нашли в Познани

Оказалось, что кусок ракеты рухнул неподалеку от Познани на территории предприятия и вызвал панику.

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Кусок ракеты SpaceX упал на территории компании недалеко от Познани. Большой обломок упал на оптовом предприятии по продаже электротоваров в Коморниках. И вызвал панику, так как было неясно, что именно упало и насколько оно безопасно. Об этом пишет Epoznan.

Кусок ракеты Илона Маска нашли в Познани

"Полиция даже запрещает фотографировать пожарных и полицейских. Видимо, что-то упало с неба", — написал один из читателей.

Дежурный пожарной охраны Великопольского воеводства подтверждает, что полиция попросила пожарную команду приехать в одно из предприятий в Коморниках, чтобы исключить "любую возможную угрозу".

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Кусок ракеты Илона Маска нашли в Познани
Фото: Соцсети

Горящие элементы ракеты Falcon 9 пролетели над Познанью ранним утром. Полиция в настоящее время не может определить происхождение найденного предмета. Однако нельзя исключать, что один из "космических обломков" приземлился в Коморниках.

Предположительно, это бак. В ракете Falcon 9 есть композитный резервуар, используемый для хранения гелия под высоким давлением. Гелий используется для поддержания необходимого давления в топливных баках во время работы двигателей, предотвращая их разрушение и обеспечивая постоянный поток топлива. Эти баки изготовлены из легкого металлического сердечника, обернутого углеродными волокнами, что обеспечивает высокую прочность при малом весе.

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Кусок ракеты Илона Маска нашли в Познани
Фото: Соцсети

После взрыва Falcon 9 в 2016 году, вызванного проблемой с баками, SpaceX усовершенствовала конструкцию, повысив безопасность и надежность всей системы.

Уже известно, что упавший бак не представляет угрозы. О ситуации было уведомлено Польское космическое агентство.

Напомним, после взрыва космического корабля Starship 7 Илона Маска, его куски стали появляться на пляжах курортных островов Теркс и Кайкос. Жители даже начали хвастаться коллекциями обломков ракеты в соцсетях.