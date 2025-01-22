Обломки Starship Илона Маска выбрасывает на пляжи дорогих курортов на Карибах

На берега тропических островов Теркс и Кайкос океан выбрасывает плитки теплозащитного экрана космического корабля Starship 7.

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На прошлой неделе компания SpaceX Илона Маска провела седьмой испытательный полет своей ракеты Starship. Миссия должна была стать улучшением возможностей Starship, и хотя ускоритель оказался успешным, миссия верхней ступени завершилась преждевременно и она взорвалась вскоре после взлета. Теперь на берегах островов Теркс и Кайкос, где наблюдали невероятное зрелище падающих осколков космического корабля, появляются обломки космического корабля Илона Маска. Об этом пишет Space Explored.

Полет обломков Starship над Доминиканской республикой

После подтверждения потери корабля, в Сети стали появляться видео и фотографии от отдыхающих и местных жителей островов Теркс и Кайкос, которые сняли, как обломки космического корабля сгорают в атмосфере, падая на Землю.

Коллекция кусков Starship 7, найденная жителем островов Теркс и Кайкос Фото: Соцсети

Тем временем, ракета-носитель Starship смогла успешно вернуться на стартовую площадку и пристыковаться к стартовой башне. SpaceX считает миссию успешной, учитывая, что целью всех испытательных полетов является сбор данных о полете. Однако это все равно задержит сроки разработки SpaceX, как бы компания это ни раскручивала.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует провести расследование катастрофы под руководством SpaceX, чтобы определить причину преждевременного завершения миссии Starship. Ранние данные от SpaceX указывают на то, что на космическом корабле начался пожар, который в конечном итоге привел к быстрой незапланированной аварии.

Полет обломков Starship 7 с борта самолета

Однако FAA также проводит отдельное расследование в отношении поля обломков, созданного Starship. После разрушения FAA открыло Зону реагирования на обломки, которая активируется только в случае падения обломков за пределы заранее определенных опасных зон. В заявлении властей островов Теркс и Кайкос, входящих в состав Британских заморских территорий, говорится, что обломки не привели к травмам, но нанесли незначительный ущерб имуществу.

Кусок Starship 7, найденный жителем островов Теркс и Кайкос Фото: Соцсети

SpaceX утверждает, что все обломки должны были войти в атмосферу в установленной до запуска опасной зоне в Атлантическом океане.

Как FAA, так и местные власти изменили маршруты и приостановили полеты в этом районе из-за обломков. Некоторым самолетам пришлось изменить место посадки из-за низкого уровня топлива.

Кусок Starship 7, найденный жителем Гаити Фото: Соцсети

В выходные и утром в понедельник обломки Starship начали появляться на берегах островов Теркс и Кайкос. В основном это плитки теплозащитного экрана корабля, которые рассчитаны на то, чтобы выдержать вход в атмосферу. Эти плитки легко узнать по их шестиугольной форме.

Правительство островов Теркс и Кайкос проинструктировало местных жителей не трогать и не брать в руки обломки, а сообщать о них местным властям. Однако обычно эти рекомендации игнорируются, так как обломки космических аппаратов регулярно оказываются на онлайн-форумах для продажи.

Обломки корабля Starship 6, найденные фанатом Фото: Соцсети Обломки корабля Starship 6, найденные фанатом Фото: Соцсети

На данный момент запуски Starship приостановлены в ожидании расследования инцидента и, вероятно, расследования FAA по поводу обломков. Илон Маск заявил, что, по его мнению, полет задержат максимум на февраль. Однако это решение будет принимать FAA.

Напомним, после крушения космического корабля Илона Маска Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что рейсы в аэропортах Майами и Форт-Лодердейл-Голливуд во Флориде были задержаны на час из-за "аномалии при запуске ракеты".