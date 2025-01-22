Уламки Starship Ілона Маска викидає на пляжі дорогих курортів на Карибах

На береги тропічних островів Теркс і Кайкос океан викидає плитки теплозахисного екрану космічного корабля Starship 7.

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Минулого тижня компанія SpaceX Ілона Маска провела сьомий випробувальний політ своєї ракети Starship. Місія мала стати поліпшенням можливостей Starship, і хоча прискорювач виявився успішним, місія верхнього ступеня завершилася передчасно, і він вибухнув незабаром після зльоту. Тепер на берегах островів Теркс і Кайкос, де спостерігали неймовірне видовище осколків космічного корабля, що падають, з'являються уламки космічного корабля Ілона Маска. Про це пише Space Explored.

Політ уламків Starship над Домініканською республікою

Після підтвердження втрати корабля, у Мережі почали з'являтися відео та фотографії від відпочивальників і місцевих жителів островів Теркс і Кайкос, які зняли, як уламки космічного корабля згорають в атмосфері, падаючи на Землю.

Колекція шматків Starship 7, знайдена жителем островів Теркс і Кайкос Фото: Соцмережi

Тим часом, ракета-носій Starship змогла успішно повернутися на стартовий майданчик і пристикуватися до стартової вежі. SpaceX вважає місію успішною, враховуючи, що метою всіх випробувальних польотів є збір даних про політ. Однак це все одно затримає терміни розробки SpaceX, як би компанія це не розкручувала.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вимагає провести розслідування катастрофи під керівництвом SpaceX, щоб визначити причину передчасного завершення місії Starship. Ранні дані від SpaceX вказують на те, що на космічному кораблі почалася пожежа, яка зрештою призвела до швидкої незапланованої аварії.

Політ уламків Starship 7 з борту літака

Однак FAA також проводить окреме розслідування щодо поля уламків, створеного Starship. Після руйнування FAA відкрило Зону реагування на уламки, яка активується тільки в разі падіння уламків за межі заздалегідь визначених небезпечних зон. У заяві влади островів Теркс і Кайкос, що входять до складу Британських заморських територій, ідеться, що уламки не призвели до травм, але завдали незначної шкоди майну.

Шматок Starship 7, знайдений жителем островів Теркс і Кайкос Фото: Соцмережi

SpaceX стверджує, що всі уламки мали увійти в атмосферу у встановленій до запуску небезпечній зоні в Атлантичному океані.

Як FAA, так і місцева влада змінили маршрути і призупинили польоти в цьому районі через уламки. Деяким літакам довелося змінити місце посадки через низький рівень палива.

Шматок Starship 7, знайдений жителем Гаїті Фото: Соцмережi

У вихідні та вранці в понеділок уламки Starship почали з'являтися на берегах островів Теркс і Кайкос. Здебільшого це плитки теплозахисного екрану корабля, які розраховані на те, щоб витримати вхід в атмосферу. Ці плитки легко впізнати за їхньою шестикутною формою.

Уряд островів Теркс і Кайкос проінструктував місцевих жителів не чіпати і не брати в руки уламки, а повідомляти про них місцевій владі. Однак зазвичай ці рекомендації ігнорують, оскільки уламки космічних апаратів регулярно опиняються на онлайн-форумах для продажу.

Уламки корабля Starship 6, знайдені фанатом Фото: Соцмережi Уламки корабля Starship 6, знайдені фанатом Фото: Соцмережi

Наразі запуски Starship припинено в очікуванні розслідування інциденту і, ймовірно, розслідування FAA щодо уламків. Ілон Маск заявив, що, на його думку, політ затримають максимум на лютий. Однак це рішення ухвалюватиме FAA.

Нагадаємо, після аварії космічного корабля Ілона Маска Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що рейси в аеропортах Майамі та Форт-Лодердейл-Голлівуд у Флориді затримали на годину через "аномалію під час запуску ракети".