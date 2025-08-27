Ракета Илона Маска Starship в 10-й раз полетела в космос: все закончилось взрывом (видео)

Компания SpaceX Илона Маска провела десятое испытание самой большой ракеты в мире Starship. Первая ступень ракеты успешно вернулась обратно. Вторая ступень также совершила запланированный полет в космос, но в конце взорвалась.

Starship высотой 123 метра – это самая большая и мощная ракета в мире. Компания SpaceX планирует использовать эту многоразовую ракету, состоящую из двух ступеней, нижней Super Heavy и верхней Ship, для полетов на Луну и Марс. 24 и 25 августа должен был состояться 10-й испытательный запуск Starship в космос, но его переносили из-за технических проблем и погоды. 27 августа, в 2:30 по Киеву с базы SpaceX Starbase в Техасе все же состоялся долгожданный юбилейный запуск. В компании SpaceX считают это испытание успешным, ведь были достигнуты главные цели: обе ступени ракеты вернулись на Землю. Хотя верхняя ступень все же после приводнения в Индийском океане взорвалась, пишет Space.

В этом году компания SpaceX провела три испытания ракеты Starship и все они пошли не по плану. Были выявлены многие проблемы, которые, вероятно, были решены. Цель десятого полета состояла в том, чтобы нижняя и верхняя ступень ракеты Starship вернулись обратно на Землю. Но при этом верхняя ступень Ship, которая по сути является космическим кораблем, который можно использовать для перевозки грузов и людей, должна была вывести на орбиту макеты спутников Starlink.

Starship высотой 123 метра – это самая большая и мощная ракета в мире Фото: SpaceX

Через три минуты после запуска верхняя ступень Starship отделилась от нижней и полетела в космос. После этого ступень Super Heavy совершила успешное приводнение в Мексиканском заливе примерно через 7 минут после старта. Примерно через 30 минут после запуска космический корабль Ship вывел на орбиту 8 макетов интернет-спутников Starlink, чего не удавалось сделать раньше.

Примерно через 38 минут после начала полета космический корабль запустил один из своих двигателей, чтобы начать возвращение на Землю. Примерно через 45 минут после старта корабль начал вход в атмосферу Земли. Примерно через 2 минуты часть обшивки Ship отвалилась. И все же космический корабль выдержал вход в атмосферу и приводниться в Индийском океане примерно через 66 минут после начала полета. Затем ступень Ship перевернулась и взорвалась.

Пока что 10-е испытание ракеты Starship является самым успешным, но еще многое предстоит сделать компании SpaceX, прежде чем огромная ракета сможет отправлять людей и грузы на Луну и Марс.

Напоминаем, что специальная версия космического корабля Starship должна доставить первых с 1972 года астронавтов NASA на Луну в 2027 году.

