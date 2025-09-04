Індія провела випробування парашутів для першої в історії пілотованої космічної місії (фото)

Індія вперше планує самостійно відправити своїх астронавтів на орбіту за допомогою індійського космічного корабля і ракети-носія. Якщо все піде за планом, то країна стане четвертою після США, СРСР/Росії та Китаю, якій вдалося це зробити.

Індія продовжує вдосконалювати обладнання та процедури спуску космічного корабля "Гаганьян". На його борту вперше в історії індійські астронавти без допомоги інших країн вирушать на низьку навколоземну орбіту 2027 року, пише Space.

Нещодавно Індійська організація космічних досліджень (ISRO) провела випробування парашутів космічного корабля "Гаганьян". З їхньою допомогою відбудеться спуск корабля після завершення першої пілотованої космічної місії Індії.

Космічний корабель "Гаганьян" Фото: ISRO

Гелікоптер ВПС Індії підняв на висоту 3 км повнорозмірний прототип корабля "Гагяньян", де перебуватимуть астронавти, а потім спустив униз. Під час випробування корабель розкрив 10 парашутів у точно розрахованій послідовності, сповільнився й успішно сів на воду.

Вертоліт ВПС Індії підняв на висоту 3 км повнорозмірний прототип корабля "Гагяньян", де перебуватимуть астронавти, а потім спустив униз Фото: ISRO

Під час випробування також було перевірено систему безпеки корабля, яка працює так як потрібно і в разі надзвичайної ситуації астронавти зможуть приземлитися.

Індія планує відправити своїх астронавтів у космос у першому кварталі 2027 року. Наразі триває завершення розробки ракети-носія HLVM-3, яка виведе корабель з астронавтами на орбіту.

Під час випробування корабель розкрив 10 парашутів у точно розрахованій послідовності, сповільнився й успішно сів на воду Фото: ISRO

До пілотованої місії відбудуться чотири безпілотні місії наприкінці цього року та у 2026 році. На борту космічного корабля "Гаганьян" перебуватиме гуманоїдний робот. Учені мають випробувати всі системи корабля в реальних умовах космосу до того, як на ньому полетять астронавти.

Згідно із заявою ISRO, у 2027 році на низьку навколоземну орбіту, розташовану на висоті 400 кілометрів, вирушать один або два індійські астронавти. Успіх цієї місії зробить Індію четвертою країною в історії, яка самостійно запустила астронавтів у космос, після США, СРСР/Росії та Китаю.

