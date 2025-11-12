Астронавты снова застряли в космосе: это тревожный сигнал, считают эксперты

Эксперты в космической отрасли считают, что нужно разработать стратегию по спасению астронавтов, если они не могут нормально вернуться с орбиты на Землю. Уже дважды астронавты застряли в космосе.

Китайские астронавты миссии "Шэньчжоу-20" с 5 ноября не могут вернуться на Землю с космической станции "Тяньгун". Это связано с тем, что, возможно, обломки космического мусора повредили космический корабль, на котором астронавты должны были вернуться на Землю. Это уже вторая за год ситуация с застрявшими в космосе астронавтами и эксперты считают, что нужно разработать стратегию для их спасения в такой ситуации, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

После того, как на китайскую космическую станцию "Тяньгун" 31 октября прибыли астронавты миссии "Шэньчжоу-21", как уже писал Фокус, трое астронавтов миссии "Шэньчжоу-20", Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе должны были вернуться на Землю 5 ноября. Но Китайское космическое агентство (CMSA) объявило о том, что возвращение домой пока отменяется, ведь в космический корабль предположительно врезались обломки космического мусора, что могло привести к повреждению корабля, как уже писал Фокус.

Відео дня

11 ноября CMSA сообщило о том, что идет расследование инцидента и осуществляется подготовка к возвращению астронавтов домой. Но в сообщении не сказано, с какой именно проблемой столкнулся космический корабль "Шэньчжоу-20" и в чем ее суть. Возможно, в космос будет запущен без экипажа новый космический корабль, чтобы забрать застрявших в космосе астронавтов.

Из-за этого инцидента эксперты в космической отрасли выражают обеспокоенность о том, что не существует глобальной стратегии спасения астронавтов в случае подобных чрезвычайных ситуаций.

Даррен Макнайт, специалист по космическому мусору из американской компании LeoLabs говорит, что количество космического мусора на орбите растет. Он представляет все большую угрозу для космический аппаратов и орбитальных станций.

Китайские астронавты миссии "Шэньчжоу-20" Фото: space.com

Ян Осбург из аналитического центра RAND Corporation (США) говорит, что два отдельных инцидента с застрявшими в космосе астронавтами с разницей примерно в год являются тревожным сигналом. Он указывает на то, что необходимо создать глобальную организацию, которая была занималась спасением астронавтов на орбите.

В июне 2024 года астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс совершили полет на Международную космическую станцию (МКС) на борту космического корабля Boeing Starliner. Они должны были находится на МКС примерно 8 дней, но застряли в космосе почти на 10 месяцев. Это произошло из-за технических проблем, возникших у космического корабля, который вернулся на Землю без экипажа в сентябре прошлого года. Астронавты NASA смогли вернуться домой только в марте 2025 года на борту корабля SpaceX Crew Dragon, как уже писал Фокус.

По словам Осбурга, два инцидента с астронавтами NASA из Китая представляют собой удачное стечение обстоятельств. Дело в том, что астронавты застряли на орбите, находясь на космических станциях, которые могут служить безопасным убежищем до тех пор, пока не будет разработан план спасения. Но что если чрезвычайная ситуация произойдет на космическом корабле, который еще не стыковался с орбитальной станцией? В таком случае необходимо быстрое спасение астронавтов. У которых мало ресурсов для выживания.

Эксперты считают, что нужно создать глобальную организацию, которая бы отвечала за спасение застрявших в космосе астронавтов, пока подобных инцидентов не стало намного больше.

Как уже писал Фокус, китайские астронавты впервые приготовили в космосе блюда из мяса с помощью специальной печи.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили радиосигнал от межзвездного объекта 3I/ATLAS. Новые данные, кажется, показывают его истинную природу.