Китайские астронавты застряли на орбите Земли: их корабль столкнулся с комическим мусором

Возвращение трех космонавтов из Китая пришлось отложить из-за непредвиденной ситуации на орбите Земли. Их возвращаемый аппарат предположительно, столкнулся с космическим мусором.

Застрявшие на орбите космонавты являются участниками миссии «Шэньчжоу-20», которая стартовала с космодрома Цзюцюань 24 апреля. Они прибыли на китайскую космическую станцию Тяньгун после 6-часового полета, пишет Space.com.

В команду пилотов миссии «Шэньчжоу-20» входит командир миссии Чэнь Дун, а также двое его коллег Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они должны были вылететь с космической станции Тяньгун 5 ноября, но этого так и не произошло.

Возвращение космонавтов на Землю было отложено из-за столкновения космического аппарата с небольшим осколком космического мусора, говорится в сообщении Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA).

Команда, которая должна была сменить трех астронавтов, стартовала на космическую станцию 31 октября, чтобы начать шестимесячную ротацию. Оба экипажа будут оставаться на борту до тех пор, пока не завершится анализ последствия столкновения с космическим обломком.

Команда также успели провести церемонию смены командования, в ходе которой Дун передал ключи новому командиру «Тяньгуна», астронавту «Шэньчжоу-21» Чжан Лу.

Во время шестимесячной ротации команды работали вместе над научными исследованиями и обслуживанием станции. К примеру, астронавты совершили четыре выхода в открытый космос, чтобы установить защитные экраны и другое оборудование.

Также астронавты успели отметить праздничным ужином Праздник середины осени по китайскому лунно-солнечному календарю.

«Шэньчжоу-20» — третий полёт Дуна в космос и первый для Чжунжуя и Цзе. Это девятый пилотируемый полет Китая к космическому узлу Тяньгун, строительство которого началось в апреле 2021 года с запуском основного модуля «Тяньхэ».

После того, как космонавты отправятся обратно на Землю, капсула миссии «Шэньчжоу-20» приземлится на парашютах на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

