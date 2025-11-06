Китайські астронавти застрягли на орбіті Землі: їхній корабель зіткнувся з комічним сміттям

Повернення трьох космонавтів із Китаю довелося відкласти через непередбачену ситуацію на орбіті Землі. Їхній апарат імовірно, зіткнувся з космічним сміттям.

Застряглі на орбіті космонавти є учасниками місії "Шеньчжоу-20", яка стартувала з космодрому Цзюцюань 24 квітня. Вони прибули на китайську космічну станцію Тяньгун після 6-годинного польоту, пише Space.com.

До команди пілотів місії "Шеньчжоу-20" входить командир місії Чень Дун, а також двоє його колег Чень Чжунжуй і Ван Цзе. Вони мали вилетіти з космічної станції Тяньгун 5 листопада, але цього так і не сталося.

Повернення космонавтів на Землю було відкладено через зіткнення космічного апарату з невеликим осколком космічного сміття, йдеться в повідомленні Китайського агентства пілотованих космічних польотів (CMSA).

Команда, яка мала змінити трьох астронавтів, стартувала на космічну станцію 31 жовтня, щоб почати шестимісячну ротацію. Обидва екіпажі залишатимуться на борту доти, доки не завершиться аналіз наслідків зіткнення з космічним уламком.

Команда також встигла провести церемонію зміни командування, під час якої Дун передав ключі новому командиру "Тяньгуна", астронавту "Шеньчжоу-21" Чжан Лу.

Під час шестимісячної ротації команди працювали разом над науковими дослідженнями та обслуговуванням станції. Наприклад, астронавти здійснили чотири виходи у відкритий космос, щоб встановити захисні екрани та інше обладнання.

Також астронавти встигли відзначити святковою вечерею Свято середини осені за китайським місячно-сонячним календарем.

"Шеньчжоу-20" — третій політ Дуна в космос і перший для Чжунжуя і Цзе. Це дев'ятий пілотований політ Китаю до космічного вузла Тяньгун, будівництво якого розпочалося у квітні 2021 року із запуском основного модуля "Тяньхе".

Після того, як космонавти вирушать назад на Землю, капсула місії "Шеньчжоу-20" приземлиться на парашутах на посадковому майданчику Дунфен в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Нагадаємо, китайські астронавти вперше показали свою орбітальну станцію. Астронавти в короткому ролику показали, який вигляд має зсередини китайська станція "Тяньгун".