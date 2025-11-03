Китайский корабль прибыл на космическую станцию "Тяньгун", установив рекорд скорости (видео)

В рамках новой пилотируемой миссии “Шэньчжоу-21” Китай отправил на орбиту самого молодого астронавта и впервые четырех мышей. При этом космический корабль добрался к станции “Тяньгун” с рекордной для Китая скоростью.

Космический корабль "Шэньчжоу-21" с тремя астронавтами на борту отправился в космос с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". Запуск состоялся 31 октября в 20:44 по Киеву, а уже в 23:22 корабль успешно состыковался с космической станцией "Тяньгун" на орбите. Таким образом был установлен рекорд скорости полета китайского космического корабля к орбитальной станции КНР. Всего полет и стыковка заняли почти 3,5 часа и это на 3 часа меньше, чем требовалась прошлым пилотируемым миссиям Китая на орбиту, пишет Phys.

Трое астронавтов, согласно сообщению Китайского национального космического управления, после стыковки корабля "Шэньчжоу-21" с орбитальной станцией "Тяньгун", перешли на борт космического форпоста Китая.

Сменить экипаж станции "Тяньгун" из миссии "Шэньчжоу-20" прибыли астронавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан. Первый в этом списке уже бывал на станции "Тяньгун" в 2022 году в рамках миссии "Шэньчжоу-15". Двое других астронавтов впервые полетели в космос. 32-летний У Фэй самым молодым астронавтом Китая, который полетел в космос.

Новый экипаж станции "Тяньгун" проведет на орбите около шести месяцев. Астронавты планируют провести 27 научных исследований и экспериментов в области биотехнологий, космической медицины, материаловедения и других областей науки.

Вместе с китайскими астронавтами впервые на орбитальную станцию прибыли четверо мышей: двое самцов и две самки. Астронавты будут изучать влияние невесомости и других условий космоса на мелких грызунов. По словам китайских ученых, это исследование поможет создать необходимые технологии для разведения мелких млекопитающих в космосе. Также ученые хотят выяснить, как мыши адаптируются к условиям в космосе. Мыши пробудут на космической станции от пяти до семи дней и вернутся на Землю на космическом корабле "Шэньчжоу-20".

Сборка космической станции "Тяньгун" на орбите завершилась в октябре 2022 года Фото: Daily Mail

Напоминаем, что сборка космической станции "Тяньгун" на орбите завершилась в октябре 2022 года. США из соображений национальной безопасности ранее исключили Китай из программы Международной космической станции (МКС). Поэтому страна построила свою орбитальную станцию. За эти годы ее посещали только китайские астронавты, но в ближайшем будущем Китай планирует впервые отправить на станцию астронавта из другой страны, в данном случае из Пакистана.

