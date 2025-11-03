Китайський корабель прибув на космічну станцію "Тяньгун", встановивши рекорд швидкості (відео)

У рамках нової пілотованої місії "Шеньчжоу-21" Китай відправив на орбіту наймолодшого астронавта і вперше чотирьох мишей. При цьому космічний корабель дістався до станції "Тяньгун" із рекордною для Китаю швидкістю.

Космічний корабель "Шеньчжоу-21" із трьома астронавтами на борту вирушив у космос за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F". Запуск відбувся 31 жовтня о 20:44 за Києвом, а вже о 23:22 корабель успішно зістикувався з космічною станцією "Тяньгун" на орбіті. Таким чином було встановлено рекорд швидкості польоту китайського космічного корабля до орбітальної станції КНР. Загалом політ і стикування зайняли майже 3,5 години і це на 3 години менше, ніж було потрібно минулим пілотованим місіям Китаю на орбіту, пише Phys.

Троє астронавтів, згідно з повідомленням Китайського національного космічного управління, після стикування корабля "Шеньчжоу-21" з орбітальною станцією "Тяньгун", перейшли на борт космічного форпосту Китаю.

Змінити екіпаж станції "Тяньгун" із місії "Шеньчжоу-20" прибули астронавти Чжан Лу, У Фей і Чжан Хунчжан. Перший у цьому списку вже бував на станції "Тяньгун" у 2022 році в рамках місії "Шеньчжоу-15". Двоє інших астронавтів уперше полетіли в космос. 32-річний У Фей є наймолодшим астронавтом Китаю, який полетів у космос.

Новий екіпаж станції "Тяньгун" проведе на орбіті близько шести місяців. Астронавти планують провести 27 наукових досліджень і експериментів у галузі біотехнологій, космічної медицини, матеріалознавства та інших галузей науки.

Разом із китайськими астронавтами вперше на орбітальну станцію прибули четверо мишей: двоє самців і дві самки. Астронавти вивчатимуть вплив невагомості та інших умов космосу на дрібних гризунів. За словами китайських учених, це дослідження допоможе створити необхідні технології для розведення дрібних ссавців у космосі. Також учені хочуть з'ясувати, як миші адаптуються до умов у космосі. Миші пробудуть на космічній станції від п'яти до семи днів і повернуться на Землю на космічному кораблі "Шеньчжоу-20".

Збірка космічної станції "Тяньгун" на орбіті завершилася в жовтні 2022 року Фото: Daily Mail

Нагадуємо, що збірка космічної станції "Тяньгун" на орбіті завершилася в жовтні 2022 року. США з міркувань національної безпеки раніше виключили Китай із програми Міжнародної космічної станції (МКС). Тому країна побудувала свою орбітальну станцію. За ці роки її відвідували тільки китайські астронавти, але в найближчому майбутньому Китай планує вперше відправити на станцію астронавта з іншої країни, у цьому разі з Пакистану.

