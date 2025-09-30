Китайські астронавти встановили на станцію "Тяньгун" захист від загрози з космосу (відео)

Астронавти КНР уже вчетверте вийшли у відкритий космос у межах місії "Шеньчжоу-20", яка розпочалася наприкінці квітня цього року.

Двоє китайських астронавтів перебували у відкритому космосі протягом шести годин. За цей час вони встановили додатковий захист від космічного сміття на орбітальну станцію "Тяньгун", пише Space.

Двоє з трьох членів екіпажу місії "Шеньчжоу-20" поліпшили захист космічної станції "Тяньгун" від зіткнення з космічним сміттям. 26 вересня відбувся четвертий вихід у відкритий космос астронавтів місії "Шеньчжоу-20", які прибули на орбіту 24 квітня цього року.

Поліпшення захисту космічної станції "Тяньгун", очевидно, є пріоритетом для нинішнього екіпажу. Те ж саме китайські астронавти робили під час виходів у відкритий космос 22 травня і 15 серпня.

У той час як астронавт Чень Дун перебував усередині орбітальної станції, астронавти Чень Чжунжуй і Ван Цзе вийшли за її межі, де пробули 6 годин.

Астронавти, перебуваючи у відкритому космосі, виконали всі поставлені завдання, зокрема, встановили пристрої захисту від космічного сміття і провели огляд та обслуговування зовнішнього обладнання.

Загрозу для космічної станції "Тяньгун" становлять як мікрометеорити, так і уламки супутників та інших космічних апаратів, які перебувають на орбіті навколо Землі. Навіть найкрихітніше космічне сміття може завдати серйозної шкоди станції, адже ці уламки обертаються навколо Землі з величезною швидкістю.

Космічна станція "Тяньгун" Фото: Live Science

Поки що станція "Тяньгун", що складається з трьох модулів, приблизно на 20% менша за Міжнародну космічну станцію (МКС), але це може змінитися. Китай планує в найближчому майбутньому додати нові модулі, але, коли це станеться, невідомо.

Якщо МКС буде виведена з експлуатації 2030 року, як це планує NASA, то може так статися, що на орбіті навколо Землі залишиться тільки китайська космічна станція.

Що стосується "Шеньчжоу-20", то це вже дев'ята пілотована місія на станцію "Тяньгун", будівництво якої завершилося наприкінці 2022 року. Астронавти пробудуть на орбіті ще приблизно місяць, після чого їх змінить новий екіпаж.

