Астрономи виявили дивну блукаючу планету: чим вона схожа на Землю (фото)

Учені вивчили атмосферу величезної планети, яка не пов'язана з жодною зіркою і виявили, що вона має схоже на земне полярне сяйво.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили блукаючу в космосі планету на відстані 20 світлових років від Землі. Вона отримала назву SIMP-0136 і її маса приблизно в 12,7 раза більша за масу Юпітера, і вона приблизно в 1,2 раза більша за найбільшу планету Сонячної системи. Астрономи вивчили склад атмосфери дивного світу, з'ясували його температуру і виявили полярну активність в атмосфері, яка схожа на полярне сяйво на Землі. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише ScienceAlert.

Блукаючі планети давно цікавлять астрономів, з моменту їх першого виявлення 25 років тому. Ці світи вільно переміщаються по нашій галактиці і не пов'язані з жодною зіркою. Передбачається, що такі планети були викинуті зі своїх зоряних систем. Вважається, що в Чумацькому Шляху може перебувати від кількох мільярдів до кількох трильйонів блукаючих планет.

Найвища чутливість приладів космічного телескопа Вебб дала змогу астрономам побачити зміни температури, хмарності та хімічного складу планети SIMP-0136. На подив астрономів, вони виявили незвичайну полярну активність в атмосфері планети, яка схожа на полярне сяйво на Землі. З'ясувалося, що це позаземне полярне сяйво нагріває верхні шари атмосфери SIMP-0136.

Учені виявили, що в атмосфері блукаючого світу існує теплова інверсія. Це означає, що температура біля поверхні планети нижча, ніж у вищих шарах. Але на Землі температура навпаки знижується з висотою.

Планета SIMP-0136. Моделювання Фото: ScienceAlert

Вчені також виявили постійну глобальну хмарність, на відміну від планет, подібних до Землі, де хмарність постійно переривається по всій земній кулі. З'ясувалося, що хмари на планеті SIMP-0136 складаються із силікатних зерен, подібних до пляжного піску, а не з крапель води або кристалів льоду, як це спостерігається на Землі.

Щодо температури на планеті SIMP-0136, то астрономи виявили, що в середньому вона становить 1500 градусів Цельсія. Тобто планета значно спекотніша за Юпітер і Сатурн, температура яких становить мінус 145 і мінус 178 градусів Цельсія відповідно.

За словами вчених, вони змогли зафіксувати зміни температури менш ніж на 5 °C. Ці зміни були пов'язані з незначними змінами хімічного складу планети, що вказує на існування атмосферних штормів, схожих на Велику червону пляму на Юпітері.

