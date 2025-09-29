Ця карликова планета в Сонячній системі здивувала вчених: можливо, знайшли атмосферу (фото)

Карликова планета Макемаке тепер є другим подібним об'єктом за межами орбіти Нептуна, у якого підтверджено наявність газу.

Астрономи виявили газоподібний метан на карликовій планеті Макемаке, що вказує на те, що цей крижаний світ є динамічним. Вчені зробили важливе відкриття за допомогою космічного телескопа Вебб. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Карликова планета Макемаке розташована за орбітою Плутона в поясі Койпера. Це регіон космосу на краю Сонячної системи, наповнений мільйонами крижаних об'єктів, де також знаходиться і карликова планета Плутон. Макемаке є одним із найбільших і найяскравіших світів у поясі Койпера діаметром приблизно 1430 км, що на 30% менше за діаметр Плутона. Вчені виявили наявність газоподібного метану на Макемаке і таким чином цей крижаний світ став лише другим після Плутона транснептуновим об'єктом, у якого виявлено газ.

За словами вчених, це відкриття показує, що Макемаке є не неактивним світом на краю Сонячної системи, а динамічною карликовою планетою, де відбувається еволюція метанового льоду.

Астрономи вважають, що наявність газоподібного метану може бути пов'язана або з наявністю атмосфери у Макемаке, або з короткочасною активністю, подібною до тієї, що можна побачити на кометах, коли на них відбувається виверження летких речовин.

Карликова планета Макемаке. Фотографія телескопа Хаббл Фото: NASA

Якщо у Макемаке є атмосфера, то вона є сильно розрідженою, вважають учені. Якщо атмосфера існує, то як показує моделювання, атмосферний тиск на поверхні карликової планети приблизно в 100 мільярдів разів нижчий, ніж на Землі.

З іншого боку, газоподібний метан може вириватися з поверхні далекого світу у вигляді шлейфів, а значить газоподібна оболонка не є постійним явищем. Як показує моделювання, у цьому випадку метан може виходити зі швидкістю в кілька сотень кілограмів на секунду. Така активність порівнянна зі швидкістю викиду водяних струменів із підземного океану на супутнику Сатурна під назвою Енцелад.

Астрономи хочуть провести нове спостереження за карликовою планетою за допомогою космічного телескопа Вебб, щоб визначити, чи пов'язаний газоподібний метан з існуванням атмосфери, чи це періодичні викиди з крижаної поверхні.

Минулі дослідження показали, що у Макемаке немає атмосфери, але тепер учені кажуть, що не можна виключати такої можливості.

