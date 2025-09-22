Не такий як інші планети: чому у Плутона така дивна орбіта (фото)

Карликова планета Плутон має дуже витягнуту і нахилену орбіту. У вчених є пояснення цьому.

Карликова планета Плутон, яку майже 20 років не вважають звичайною планетою Сонячної системи, виділяється на тлі інших планет. Орбіта Плутона не перебуває в тій самій площині, що й вісім планет Сонячної системи, а також орбіта карликової планети сильно витягнута і нахилена. Насправді орбіта Плутона більше схожа на орбіти інших об'єктів у поясі Койпера за Нептуном. Там знаходяться інші карликові планети, а також мільйони крижаних об'єктів. Але навіть порівняно з рештою об'єктів поясу Койпера орбіта Плутона є незвичайною. Чому ж орбіта Плутона стала такою? Про це пише Live Science.

Ексцентриситет, тобто відхилення від ідеального кола, орбіти Плутона становить 0,25. Для порівняння, ексцентриситет орбіти Землі становить 0,0167, а це означає, що орбіта нашої планети майже кругова. Ексцентриситет Сатурна і Марса становить 0,054 і 0,093 відповідно. При цьому нахил орбіти Плутона становить 17,4 градуса, у той час як у Землі він становить 1,5 градуса, а у Меркурія — приблизно 2 градуси.

Рену Малхотра, планетолог з Університету штату Аризона, вважає, що незвичний ексцентриситет і нахил орбіти Плутона, імовірно, зумовлений взаємодією карликової планети із сусіднім Нептуном та іншими планетами-гігантами Сонячної системи.

Карликова планета Плутон, яку майже 20 років не вважають звичайною планетою Сонячної системи, виділяється на тлі інших планет Фото: NASA

Астрономи вважають, що міграція Нептуна через гравітаційну взаємодію із сусідніми планетами-гігантами відіграє роль у поясненні незвичайної орбіти Плутона. За словами Малхотра, в якийсь момент планети мігрували, і Плутон опинився на такій орбіті, тому що орбіта Нептуна змістилася далі від Сонця і втягнула Плутон у цей резонанс, коли гравітації тіл, що обертаються навколо Сонця, періодично впливають одна на одну.

"Припустимо, у вас є плоска поверхня. Якщо ви хаотично кидатимете на неї каміння, воно опиниться де завгодно. Але якщо на поверхні є заглиблення, камені опиняться в них. У випадку з планетами міграція Нептуна створила гравітаційну яму для резонансних об'єктів, таких як Плутон", — каже Малхотра.

Порівняно з орбітами восьми планет Сонячної системи дивна орбіта Плутона сильно виділяється Фото: solar-system

Нептун контролює Плутон, незважаючи на його дивну орбіту. Протягом 20 років із 248 років обертання навколо Сонця Плутон перебуває всередині орбіти Нептуна. Ці дві планети перебувають в орбітальному резонансі 3:2, тобто Плутон робить два оберти навколо Сонця щоразу, коли Нептун робить три.

Є ще одна дивина в орбіті Плутона. Коли карликова планета досягає найближчої до Сонця точки, то вона завжди знаходиться вище площини планет. Зазвичай планети та інші карликові планети з часом опускаються вище і нижче площини планет, чого, згідно з моделюванням, Плутон ніколи не робив. Вчені вважають, що це спричинено гравітаційною взаємодією Плутона з планетами Юпітер і Уран.

Але Плутон не єдина карликова планета, у якої така дивна орбіта. Наприклад, у карликової планети Еріда ексцентриситет становить 0,45, а нахил — близько 43 градусів.

