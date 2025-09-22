Не такой как остальные планеты: почему у Плутона такая странная орбита (фото)

Карликовая планета Плутон имеет очень вытянутую и наклоненную орбиту. У ученых есть объяснение этому.

Related video

Карликовая планета Плутон, которая почти 20 лет не считается обычной планетой Солнечной системы, выделяется на фоне остальных планет. Орбита Плутона не находится в той же плоскости, что и восемь планет Солнечной системы, а также орбита карликовой планеты сильно вытянутая и наклоненная. На самом деле орбита Плутона больше похожа на орбиты других объектов в поясе Койпера за Нептуном. Там находятся другие карликовые планеты, а также миллионы ледяных объектов. Но даже по сравнению с остальными объектами пояса Койпера орбита Плутона является необычной. Почему же орбита Плутона стала такой? Об этом пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эксцентриситет, то есть отклонение от идеальной окружности, орбиты Плутона составляет 0,25. Для сравнения, эксцентриситет орбиты Земли составляет 0,0167, а это значит, что орбита нашей планеты почти круговая. Эксцентриситет Сатурна и Марса составляет 0,054 и 0,093 соответственно. При этом наклон орбиты Плутона составляет 17,4 градуса, в то время как у Земли он составляет 1,5 градуса, а у Меркурия — примерно 2 градуса.

Рену Малхотра, планетолог из Университета штата Аризона, считает, что необычный эксцентриситет и наклон орбиты Плутона, вероятно, обусловлен взаимодействием карликовой планеты с соседним Нептуном и другими планетами-гигантами Солнечной системы.

Карликовая планета Плутон, которая почти 20 лет не считается обычной планетой Солнечной системы, выделяется на фоне остальных планет Фото: NASA

Астрономы считают, что миграция Нептуна из-за гравитационного взаимодействия с соседними планетами-гигантами играет роль в объяснении необычной орбиты Плутона. По словам Малхотра, в какой-то момент планеты мигрировали, и Плутон оказался на такой орбите, потому что орбита Нептуна сместилась дальше от Солнца и втянула Плутон в этот резонанс, когда гравитации вращающихся вокруг Солнца тел периодически влияют друг на друга.

"Предположим, у вас есть плоская поверхность. Если вы будете хаотично бросать на нее камни, они окажутся где угодно. Но если на поверхности есть углубления, камни окажутся в них. В случае с планетами миграция Нептуна создала гравитационную яму для резонансных объектов, таких как Плутон", — говорит Малхотра.

По сравнению с орбитами восьми планет Солнечной системы странная орбита Плутона сильно выделяется Фото: NASA

Нептун контролирует Плутон, несмотря на его странную орбиту. В течение 20 лет из 248 лет вращения вокруг Солнца Плутон находится внутри орбиты Нептуна. Эти две планеты находятся в орбитальном резонансе 3:2, то есть Плутон совершает два оборота вокруг Солнца каждый раз, когда Нептун совершает три.

Есть еще одна странность в орбите Плутона. Когда карликовая планета достигает ближайшей к Солнцу точки, то она всегда находится выше плоскости планет. Обычно планеты и другие карликовые планеты со временем опускаются выше и ниже плоскости планет, чего, согласно моделированию, Плутон никогда не делал. Ученые считают, что это вызвано гравитационным взаимодействием Плутона с планетами Юпитер и Уран.

Но Плутон не единственная карликовая планета, у которой такая странная орбита. Например, у карликовой планеты Эрида эксцентриситет составляет 0,45, а наклон — около 43 градусов.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что из обломков, выброшенных из недр спутника Плутона Харон, были созданы два других спутника карликовой планеты.

Также Фокус писал о том, что в Китае построили подземную сферу за $300 миллионов для обнаружения призрачных частиц. На глубине 700 метров в Китае построили огромный нейтринный детектор, который должен помочь раскрыть некоторые тайны Вселенной.