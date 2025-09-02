Спутник Плутона, возможно, создал два новых мира на краю Солнечной системы (фото)
Ученые считают, что из обломков, выброшенных из недр крупнейшего спутника Плутона под названием Харон, были созданы как минимум два других спутника карликовой планеты.
Астрономы из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (США) провели новое исследование карликовой планеты Плутон и его спутников с помощью космического телескопа Уэбб. Ученые считают, что как минимум два спутника Плутона, Никта и Гидра, были созданы из обломков, выброшенных в космос из недр самого большого спутника Плутона под названием Харон, пишет Space.
За орбитой восьмой планеты Солнечной системы, Нептуна, начинается пояс Койпера, где находятся миллионы разнообразных ледяных объектов. Многие из них называются транснептуновыми объектами. В поясе Койпера также находится карликовая планета Плутон, имеющая пять спутников: Харон, Никта, Гидра, Кербер и Стикс.
Ранее в этом году, как уже писал Фокус, ученые представили теорию, согласно которой Харон образовался в результате столкновения с Плутоном ледяного объекта. В итоге появился не только Харон, но и были выброшены в космос ледяные обломки, из которых вероятно образовались четыре других спутника. То есть остальные спутники Плутона могут иметь тот же состав, что и Харон, и по сути миллиарды лет назад были его частью. Ученые решили проверить эту теорию и пришли к выводу, что как минимум Никта и Гидра могут состоять из фрагментов недр Харона, выброшенных во время столкновения.
Ученые провели исследование транснептуновых объектов и пришли к выводу, что Никта и Гидра не похожи на них. В частности, это связано с наличием на поверхности двух спутников Плутона вещества богатого углеродом.
Ученые считают, что Никта и Гидра, вероятно, практически не изменились с момента своего появления. На спутниках не происходит активных геологических процессов, а любые изменения на их поверхности незначительные и связаны с падением метеоритов.
Также исследование предполагает, что фрагменты недр Харона могут возвращаться обратно на поверхность крупнейшего спутника Плутона. Дело в том, что бомбардировка метеоритами Никты и Гидры приводит к выбросу обломков с их поверхности, которые, вероятно, падают на Харон. Поскольку этот спутника также мертв в геологическом плане, то обломки оастются на его поверхности и можно увидеть первоначальный состав ледяного тела, создавшего этот спутник Плутона. Ученые считают, что Харон также практически не изменился за миллиарды лет.
Астрономы продолжат изучение Плутона и его спутников, чтобы найти больше подтверждений своей теории.
