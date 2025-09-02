Супутник Плутона, можливо, створив два нові світи на краю Сонячної системи (фото)

Учені вважають, що з уламків, викинутих із надр найбільшого супутника Плутона під назвою Харон, було створено щонайменше два інші супутники карликової планети.

Related video

Астрономи з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа (США) провели нове дослідження карликової планети Плутон і його супутників за допомогою космічного телескопа Вебб. Учені вважають, що щонайменше два супутники Плутона, Нікта і Гідра, були створені з уламків, викинутих у космос із надр найбільшого супутника Плутона під назвою Харон, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За орбітою восьмої планети Сонячної системи, Нептуна, починається пояс Койпера, де розташовані мільйони різноманітних крижаних об'єктів. Багато з них називаються транснептуновими об'єктами. У поясі Койпера також розташована карликова планета Плутон, що має п'ять супутників: Харон, Нікта, Гідра, Кербер і Стікс.

Плутон Фото: NASA

Раніше цього року, як уже писав Фокус, вчені представили теорію, згідно з якою Харон утворився в результаті зіткнення з Плутоном крижаного об'єкта. У підсумку з'явився не тільки Харон, а й було викинуто в космос крижані уламки, з яких, імовірно, утворилися чотири інших супутники. Тобто інші супутники Плутона можуть мати той самий склад, що і Харон, і по суті мільярди років тому були його частиною. Вчені вирішили перевірити цю теорію і дійшли висновку, що щонайменше Нікта і Гідра можуть складатися з фрагментів надр Харона, викинутих під час зіткнення.

Харон Фото: NASA

Вчені провели дослідження транснептунових об'єктів і дійшли висновку, що Нікта і Гідра не схожі на них. Зокрема, це пов'язано з наявністю на поверхні двох супутників Плутона речовини багатої на вуглець.

Вчені вважають, що Нікта і Гідра, ймовірно, практично не змінилися з моменту своєї появи. На супутниках не відбувається активних геологічних процесів, а будь-які зміни на їхній поверхні незначні і пов'язані з падінням метеоритів.

Нікта Фото: solar-system

Також дослідження припускає, що фрагменти надр Харона можуть повертатися назад на поверхню найбільшого супутника Плутона. Річ у тім, що бомбардування метеоритами Нікти і Гідри призводить до викиду уламків з їхньої поверхні, які, ймовірно, падають на Харон. Оскільки цей супутник також мертвий у геологічному плані, то уламки залишаються на його поверхні і можна побачити первісний склад крижаного тіла, що створило цей супутник Плутона. Вчені вважають, що Харон також практично не змінився за мільярди років.

Астрономи продовжать вивчення Плутона і його супутників, щоб знайти більше підтверджень своєї теорії.

Гідра Фото: solar-system

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що потрібно відправити новий космічний апарат для вивчення Плутона, адже зонд "Нові горизонти", хоч і зібрав багато даних, не зміг розкрити всі секрети карликової планети. Зокрема, вчені хочуть підтвердити теорію про те, що всередині Плутона розташований океан із рідкою водою.

Також Фокус писав про те, як відбувається переробка води на Міжнародній космічній станції. Переробка води має першорядне значення для астронавтів на МКС. Понад 90% води переробляється, щоб її можна було використовувати знову.