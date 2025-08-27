Якщо "цариця підземного світу" вирушить у політ, ми дізнаємося чи є океан на Плутоні (фото)

Учені запропонували відправити новий космічний апарат "Персефона" для вивчення карликової планети Плутон та її супутників. Якщо цей зонд буде запущено, то вчені зможуть розкрити деякі таємниці колись дев'ятої планети Сонячної системи.

Плутон майже 20 років не є дев'ятою планетою Сонячної системи і наразі вважається карликовою планетою, яка розташована за Нептуном. У Плутона, як припускають науковці, є підземний океан і багато особливостей, про які мало інформації. Уперше й востаннє Плутон із близької відстані вивчав 10 років тому зонд "Нові горизонти". Дані апарату вказують на те, що всередині крижаного світу може бути океан. Вчені місії "Нові горизонти" запропонували відправити до Плутона новий космічний апарат "Персефона", який міг би розгадати деякі таємниці карликової планети, пише Live Science.

У римській міфології Плутон є богом мертвих і правителем підземного світу. З огляду на це вчені назвали нову місію "Персефона" на честь дружини Плутона, "цариці підземного світу", але з давньогрецької міфології.

На борту зонда "Персефона" перебуватимуть 11 приладів, які допоможуть краще зрозуміти склад карликової планети, вивчити її атмосферу, а також відповісти на головне запитання: чи є у Плутона підземний океан? Для того, щоб він існував надра Плутона повинні залишатися теплими протягом мільярдів років. Вчені вважають, що гравітаційний вплив Харона, найбільшого супутника Плутона, може сприяти підтримці води в підземному океані в рідкому вигляді.

На борту зонда "Персефона" перебуватимуть 11 приладів, які допоможуть краще зрозуміти склад карликової планети, вивчити її атмосферу, а також відповісти на головне питання: чи є у Плутона підземний океан? Фото: NASA

Зонд "Персефона" має вийти на орбіту навколо Плутона і вивчати карликову планету та п'ять її супутників упродовж понад трьох років, згідно з планом учених. Таким чином можна буде отримати дуже багато цінних даних про Плутон.

На поверхні Плутона і Харона є багато незвичайних геологічних особливостей, які потребують пояснення. Також поверхні цих світів вкриті екзотичними льодами і потрібно зрозуміти їхні властивості.

Плутон має тонку атмосферу, але вченим відомо, що він повільно скидає частину своєї атмосфери на Харон. Місія "Персефона" має визначити склад атмосфери карликової планети.

Супутник Плутона Харон Фото: NASA

За словами вчених, хоча політ зонда "Нові горизонти" до Плутона зайняв менше 10 років, через зміни в розташуванні планет наступний політ займе трохи більше 27,5 років. Також для місії "Персефона" потрібно створити нові радіоізотопні термоелектричні генератори. Це ядерні батареї, які використовують розпад плутонію для отримання енергії та живлення систем космічного апарату.

За словами вчених, передбачувана вартість місії "Персефона" становить 3 мільярди доларів. Відправити цей зонд до Плутона можна в період з 2029 по 2032 рік. Після цього положення Юпітера перешкоджатиме наступним запускам протягом 10 років.

Хоча вчені передали свою пропозицію NASA, невідомо чи отримає місія "Персефона" фінансування в найближчому майбутньому. Тобто незрозуміло, буде реалізовано цей проєкт чи ні.

