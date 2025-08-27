Если "царица подземного мира" отправится в полет, мы узнаем есть ли океан на Плутоне (фото)

Ученые предложили отправить новый космический аппарат “Персефона” для изучения карликовой планеты Плутон и ее спутников. Если этот зонд будет запущен, то ученые смогут раскрыть некоторые тайны когда-то девятой планеты Солнечной системы.

Плутон почти 20 лет не является девятой планетой Солнечной системы и сейчас считается карликовой планетой, которая находится за Нептуном. У Плутона, как предполагают ученые, есть подземный океан и много особенностей, о которых мало информации. В первый и последний раз Плутон с близкого расстояния изучал 10 лет назад зонд "Новые горизонты". Данные аппарата указывают на то, что внутри ледяного мира может быть океан. Ученые миссии "Новые горизонты" предложили отправить к Плутону новый космический аппарат "Персефона", который мог бы разгадать некоторые тайны карликовой планеты, пишет Live Science.

В римской мифологии Плутон является богом мертвых и правителем подземного мира. Учитывая это, ученые назвали новую миссию "Персефона" в честь жены Плутона, "царицы подземного мира", но из древнегреческой мифологии.

На борту зонда "Персефона" будут находиться 11 приборов, которые помогут лучше понять состав карликовой планеты, изучить ее атмосферу, а также ответить на главный вопрос: есть ли у Плутона подземный океан? Для того, чтобы он существовал недра Плутона должны оставаться теплыми в течение миллиардов лет. Ученые считают, что гравитационное влияние Харона, самого большого спутника Плутона, может способствовать поддержанию воды в подземном океане в жидком виде.

Фото: NASA

Зонд "Персефона" должен выйти на орбиту вокруг Плутона и изучать карликовую планету и пять ее спутников в течение более трех лет, согласно плану ученых. Таким образом можно будет получить очень много ценных данных о Плутоне.

На поверхности Плутона и Харона есть много необычных геологических особенностей, которые требуют объяснения. Также поверхности этих миров покрыты экзотическими льдами и нужно понять их свойства.

Плутон имеет тонкую атмосферу, но ученым известно, что он медленно сбрасывает часть своей атмосферы на Харон. Миссия "Персефона" должна определить состав атмосферы карликовой планеты.

Спутник Плутона Харон Фото: NASA

По словам ученых, хотя полет зонда "Новые горизонты" к Плутону занял менее 10 лет, из-за изменений в расположении планет следующий полет займет чуть более 27,5 лет. Также для миссии "Персефона" нужно создать новые радиоизотопные термоэлектрические генераторы. Это ядерные батареи, которые используют распад плутония для получения энергии и питания систем космического аппарата.

По словам ученых, предполагаемая стоимость миссии "Персефона" составляет 3 миллиарда долларов. Отправить этот зонд к Плутону можно в период с 2029 по 2032 год. После этого положение Юпитера будет препятствовать следующим запускам в течение 10 лет.

Хотя ученые передали свое предложение NASA, неизвестно получит ли миссия "Персефона" финансирование в ближайшем будущем. То есть неясно, будет ли реализован этот проект или нет.

