Полетел искать инопланетян возле Юпитера: у зонда JUICE проблемы перед встречей с Венерой

Почти сутки ученые из Европейского космического агентства не могли связаться с зондом JUICE. Но связь была восстановлена как раз перед решающим облетом Венеры. Космический аппарат должен выяснить, есть ли на спутниках Юпитера подземные океаны из жидкой воды. И есть ли там внеземная жизнь.

Космический аппарат JUICE Европейского космического агентства (ЕКА) отправился в космос в апреле 2023 года. Его цель состоит в изучении Юпитера, а также трех из четырех самых больших спутников планеты: Ганимеда, Каллисто и Европы. Зонд JUICE выйдет на орбиту вокруг Юпитера в июле 2031 года с помощью четырех гравитационных маневров вокруг других планет. В результате зонд сможет набрать большую скорость и выйдет на правильную траекторию. Второй гравитационный маневр состоится вокруг Венеры уже 31 августа. Но потеря связи с аппаратом JUICE в прошлом месяце поставила подготовку к встрече с Венерой под угрозу, пишет Space.

По слова мученых из ЕКА, 16 июля им не удалось установить связь с зондом JUICE. В результате не были получены данные о состоянии бортовых систем и местоположении космического аппарата. Ученым пришлось начать в срочном порядке восстановление связи, ведь приближалось критически важное сближение зонда с Венерой.

Фото: ESA

Ученые боялись, что JUICE перешел в безопасный режим работы, и в этом случае можно было либо отправлять сигналы зонду не понимая, где он находится или же ждать автоматической перезагрузки всех систем аппарата, которая произошла бы через 2 недели. Но приближалось выполнение гравитационного маневра вокруг Венеры, а потому ученые решили не ждать и начать восстановление связи.

Космический аппарат JUICE находится на расстоянии примерно 200 миллионов километров от Земли, на противоположной стороне Солнца. На таком расстоянии передача сообщений к зонду и обратно на Землю занимает 22 минуты. В течение 20 часов ученые пытались восстановить связь и наконец-то им это удалось, хотя и с шестой попытки.

Ганимед Фото: wikipedia

Ученые миссии считают, что связь была потеряна из-за сбоя в работе программного обеспечения JUICE, которое отвечало за включение и выключение усилителя связи зонда в нужное время. Аппарат получил исправление программного обеспечения, чтобы таких проблем не возникло в будущем.

Каллисто Фото: NASA

После восстановления связи ученые начали подготовку к встрече зонда JUICE с Венерой. Аппарат ЕКА должен облететь Венеру 31 августа и с помощью ее гравитации он изменит траекторию полета, что позволит зонду подготовиться к новым гравитационным маневрам вокруг Венеры и Земли.

Европа Фото: NASA

Первый гравитационный маневр вокруг Земли JUICE выполнил в 2024 году, второй такой же облет нашей планеты состоится в 2029 году. Перед этим зонд еще раз облетит Венеру в 2026 году. Все эти маневры необходимы для того, чтобы JUICE получил необходимую скорость для полета к Юпитеру, куда он прибудет в июле 2031 года.

Ученые считают, что под ледяной поверхностью спутников Юпитера Ганимед, Каллисто и Европа находятся океаны из жидкой воды. Таким образом там может существовать или же существовала раньше внеземная жизнь. JUICE будет изучать спутники Юпитера, вращаясь вокруг газового гиганта в течение 2,5 лет и должен найти доказательства существования океанов. Возможно, ему удастся найти признаки внеземной жизни. После этого зонд JUICE должен выйти на орбиту вокруг Ганимеда. Таким образом этот аппарат станет первым в истории зондом, который вышел на орбиту вокруг спутника Юпитера.