Полетів шукати інопланетян біля Юпітера: у зонда JUICE проблеми перед зустріччю з Венерою
Майже добу вчені з Європейського космічного агентства не могли зв'язатися з зондом JUICE. Але зв'язок було відновлено якраз перед вирішальним обльотом Венери. Космічний апарат має з'ясувати, чи є на супутниках Юпітера підземні океани з рідкої води. І чи є там позаземне життя.
Космічний апарат JUICE Європейського космічного агентства (ЄКА) вирушив у космос у квітні 2023 року. Його мета полягає у вивченні Юпітера, а також трьох із чотирьох найбільших супутників планети: Ганімеда, Каллісто і Європи. Зонд JUICE вийде на орбіту навколо Юпітера в липні 2031 року за допомогою чотирьох гравітаційних маневрів навколо інших планет. У результаті зонд зможе набрати велику швидкість і вийде на правильну траєкторію. Другий гравітаційний маневр відбудеться навколо Венери вже 31 серпня. Але втрата зв'язку з апаратом JUICE минулого місяця поставила підготовку до зустрічі з Венерою під загрозу, пише Space.
За словами мучених з ЄКА, 16 липня їм не вдалося встановити зв'язок із зондом JUICE. У результаті не було отримано даних про стан бортових систем і місцезнаходження космічного апарата. Вченим довелося почати в терміновому порядку відновлення зв'язку, адже наближалося критично важливе зближення зонда з Венерою.
Науковці боялися, що JUICE перейшов у безпечний режим роботи, і в цьому разі можна було або надсилати сигнали зонду, не розуміючи, де він перебуває, або ж чекати на автоматичне перезавантаження всіх систем апарата, що відбулося б через 2 тижні. Але наближалося виконання гравітаційного маневру навколо Венери, а тому вчені вирішили не чекати і почати відновлення зв'язку.
Космічний апарат JUICE перебуває на відстані приблизно 200 мільйонів кілометрів від Землі, на протилежному боці Сонця. На такій відстані передача повідомлень до зонда і назад на Землю займає 22 хвилини. Протягом 20 годин науковці намагалися відновити зв'язок і нарешті їм це вдалося, хоч і з шостої спроби.
Вчені місії вважають, що зв'язок було втрачено через збій у роботі програмного забезпечення JUICE, яке відповідало за увімкнення і вимкнення підсилювача зв'язку зонда в потрібний час. Апарат отримав виправлення програмного забезпечення, щоб таких проблем не виникло в майбутньому.
Після відновлення зв'язку вчені розпочали підготовку до зустрічі зонда JUICE з Венерою. Апарат ЄКА має облетіти Венеру 31 серпня і за допомогою її гравітації він змінить траєкторію польоту, що дасть змогу зонду підготуватися до нових гравітаційних маневрів навколо Венери та Землі.
Перший гравітаційний маневр навколо Землі JUICE виконав 2024 року, другий такий самий обліт нашої планети відбудеться 2029 року. Перед цим зонд ще раз облетить Венеру у 2026 році. Усі ці маневри необхідні для того, щоб JUICE отримав необхідну швидкість для польоту до Юпітера, куди він прибуде в липні 2031 року.
Вчені вважають, що під крижаною поверхнею супутників Юпітера Ганімед, Каллісто і Європа знаходяться океани з рідкої води. Таким чином там може існувати або ж існувало раніше позаземне життя. JUICE вивчатиме супутники Юпітера, обертаючись навколо газового гіганта протягом 2,5 років, і має знайти докази існування океанів. Можливо, йому вдасться знайти ознаки позаземного життя. Після цього зонд JUICE має вийти на орбіту навколо Ганімеда. Таким чином цей апарат стане першим в історії зондом, який вийшов на орбіту навколо супутника Юпітера.