Полетів шукати інопланетян біля Юпітера: у зонда JUICE проблеми перед зустріччю з Венерою

Майже добу вчені з Європейського космічного агентства не могли зв'язатися з зондом JUICE. Але зв'язок було відновлено якраз перед вирішальним обльотом Венери. Космічний апарат має з'ясувати, чи є на супутниках Юпітера підземні океани з рідкої води. І чи є там позаземне життя.

Related video

Космічний апарат JUICE Європейського космічного агентства (ЄКА) вирушив у космос у квітні 2023 року. Його мета полягає у вивченні Юпітера, а також трьох із чотирьох найбільших супутників планети: Ганімеда, Каллісто і Європи. Зонд JUICE вийде на орбіту навколо Юпітера в липні 2031 року за допомогою чотирьох гравітаційних маневрів навколо інших планет. У результаті зонд зможе набрати велику швидкість і вийде на правильну траєкторію. Другий гравітаційний маневр відбудеться навколо Венери вже 31 серпня. Але втрата зв'язку з апаратом JUICE минулого місяця поставила підготовку до зустрічі з Венерою під загрозу, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами мучених з ЄКА, 16 липня їм не вдалося встановити зв'язок із зондом JUICE. У результаті не було отримано даних про стан бортових систем і місцезнаходження космічного апарата. Вченим довелося почати в терміновому порядку відновлення зв'язку, адже наближалося критично важливе зближення зонда з Венерою.

Космічний апарат JUICE Європейського космічного агентства (ЄКА) вирушив у космос у квітні 2023 року. Його мета полягає у вивченні Юпітера, а також трьох із чотирьох найбільших супутників планети: Ганімеда, Каллісто і Європи Фото: ESA

Науковці боялися, що JUICE перейшов у безпечний режим роботи, і в цьому разі можна було або надсилати сигнали зонду, не розуміючи, де він перебуває, або ж чекати на автоматичне перезавантаження всіх систем апарата, що відбулося б через 2 тижні. Але наближалося виконання гравітаційного маневру навколо Венери, а тому вчені вирішили не чекати і почати відновлення зв'язку.

Космічний апарат JUICE перебуває на відстані приблизно 200 мільйонів кілометрів від Землі, на протилежному боці Сонця. На такій відстані передача повідомлень до зонда і назад на Землю займає 22 хвилини. Протягом 20 годин науковці намагалися відновити зв'язок і нарешті їм це вдалося, хоч і з шостої спроби.

Ганімед Фото: wikipedia

Вчені місії вважають, що зв'язок було втрачено через збій у роботі програмного забезпечення JUICE, яке відповідало за увімкнення і вимкнення підсилювача зв'язку зонда в потрібний час. Апарат отримав виправлення програмного забезпечення, щоб таких проблем не виникло в майбутньому.

Каллісто Фото: NASA

Після відновлення зв'язку вчені розпочали підготовку до зустрічі зонда JUICE з Венерою. Апарат ЄКА має облетіти Венеру 31 серпня і за допомогою її гравітації він змінить траєкторію польоту, що дасть змогу зонду підготуватися до нових гравітаційних маневрів навколо Венери та Землі.

Європа Фото: NASA

Перший гравітаційний маневр навколо Землі JUICE виконав 2024 року, другий такий самий обліт нашої планети відбудеться 2029 року. Перед цим зонд ще раз облетить Венеру у 2026 році. Усі ці маневри необхідні для того, щоб JUICE отримав необхідну швидкість для польоту до Юпітера, куди він прибуде в липні 2031 року.

Вчені вважають, що під крижаною поверхнею супутників Юпітера Ганімед, Каллісто і Європа знаходяться океани з рідкої води. Таким чином там може існувати або ж існувало раніше позаземне життя. JUICE вивчатиме супутники Юпітера, обертаючись навколо газового гіганта протягом 2,5 років, і має знайти докази існування океанів. Можливо, йому вдасться знайти ознаки позаземного життя. Після цього зонд JUICE має вийти на орбіту навколо Ганімеда. Таким чином цей апарат стане першим в історії зондом, який вийшов на орбіту навколо супутника Юпітера.