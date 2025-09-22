В Китае построили подземную сферу за $300 миллионов для обнаружения призрачных частиц (фото)

На глубине 700 метров в Китае построили огромный нейтринный детектор, который должен помочь раскрыть некоторые тайны Вселенной.

В Китае построили подземную обсерваторию, цель которой состоит в обнаружении нейтрино. Это частицы, которые имеют чрезвычайно малую массу и не имеют электрического заряда. Из-за того, что эти нейтрино сложно обнаружить их называют призрачными частицами. Задача подземной нейтринной обсерватории Цзянмэнь или JUNO состоит в обнаружении этих частиц и определении их свойств. Физики знают о существовании нейтрино уже почти столетие, но они все еще не полностью понимают их природу. Ученые надеются, что подземная обсерватория стоимостью 300 миллионов долларов поможет раскрыть некоторые тайны Вселенной с помощью обнаруженных нейтрино, пишет Daily Mail.

Нейтрино являются самыми распространенными элементарными частицами во Вселенной. Триллионы таких частиц каждую секунду пролетают сквозь наши тела, не взаимодействуя с нами. К сожалению, нейтрино практически ни с чем не взаимодействуют, что делает их изучение невероятно сложным.

Нейтрино появились еще во времена Большого взрыва 13,8 миллиардов лет назад. Их выпускают звезды, такие как Солнце, а также они возникают, когда атомы сталкиваются в ускорителе частиц, и являются продуктом ядерных реакций на АЭС.

Физики не могут обнаружить нейтрино, которые летают сами по себе. Вместо этого ученые измеряют, что происходит при столкновении нейтрино с другими частицами. Нейтрино сталкиваются с другими частицами крайне редко, поэтому, чтобы увеличить шансы зафиксировать столкновение, китайские физики создали новый нейтринный детектор, который называется подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь или JUNO.

Создание детектора заняло более девяти лет. Он расположен на глубине 700 метров под землей и таким образом защищен от космических лучей и радиации, которые могут повлиять на его способность обнаруживать нейтрино.

Сферообразная конструкция заполнена жидкостью, излучающей свет при прохождении нейтрино. Эти частицы будут поступать в детектор с двух близлежащих АЭС. Сфера заключена в защитный цилиндр, содержащий 45 000 тонн чистой воды. Нейтрино будут сталкиваться с протонами в детекторе, выпуская крошечные вспышки света.

С помощью детектора физики хотят разобраться в некоторых тайнах Вселенной. Известно, что нейтрино имеет три вида и во время перемещения частиц эти три вида три типа нейтрино могут превращаться из одного в другой. Если точно определить, какой из этих видов нейтрино является самым тяжелым, то это даст возможность понять, какие процессы происходили в самые первые часы после Большого взрыва. Таким образом можно будет улучшить стандартную модель физики элементарных частиц и лучше понять, как развивалась и расширялась Вселенная в самом начале своего существования.

По словам китайских физиков, потребуется примерно шесть лет, чтобы получить необходимые 100 000 вспышек света, которые позволят получить статистически значимые результаты.

Также физики с помощью обнаруженных нейтрино и разгадки тайны их природы надеются выяснить, почему Вселенная в основном состоит из материи, в то время как ее противоположность, антиматерия, в значительной степени исчезла.

