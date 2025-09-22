Добыча ценных металлов в космосе: следующая мини-Луна может вызвать золотую лихорадку

В прошлом году у Земли ненадолго появилась “вторая Луна” которая натолкнула космических предпринимателей на блестящую идею.

С сентября по ноябрь 2024 года вокруг Земли вращался астероид 2024 PT5, прежде, чем он покинул нашу планету. Этот астероид был временным спутником Земли. Такие объекты иногда захватывает гравитация нашей планеты. Хотя такие астероиды могут представлять потенциальную угрозу для Земли, они также являются источниками ценных металлов. Поэтому космические предприниматели и ученые готовятся к следующему визиту такого же астероида, чтобы можно было начать добычу этих ценных металлов, пишет Space.

Большинство астероидов вращаются вокруг Солнца в пределах главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Некоторые из этих астероидов содержат такие ценные металлы как платина, кобальт, железо и даже золото. NASA когда-то подсчитало, что металлы в этих астероидах могут принести 100 миллионов долларов каждому жителю Земли.

Время от времени гравитация Юпитера заставляет астероиды направляться в сторону нашей планеты. Таким образом временным спутником Земли или мини-Луной стал астероид 2024 PT5. Как показали исследования, этот астероид имеет в своем составе, в том числе и редкоземельные металлы.

Хотя образцы астероидов Рюгу и Бенну уже доставлялись на Землю для исследований, стоимость таких миссий составляла от 10 до 150 миллионов долларов за грамм материала. Это значит, что любая компания, которая хотела бы заниматься добычей ценных металлов на астероидах, скорее всего, не смогла бы получать прибыль.

Отчасти причина такой высокой стоимости заключается в том, что большинство астероидов находятся так далеко, что добыча металлов является нерентабельной. Но мини-Луны находятся рядом с Землей. Поэтому в прошлом году многие компании начали строить планы по добыче полезных ископаемых в космосе во время следующего визита новой "второй Луны".

Например, представители компании TransAstra считают, что можно добраться до временного спутника Земли, вывести этот астероид на стабильную орбиту и начать добычу. При этом стоимость такой миссии гораздо ниже потенциальной прибыли.

Но космические предприниматели и ученые расходятся во мнениях о том, насколько распространены мини-Луны, ведь за последнее десятилетие их было обнаружено менее 10. Это означает, что, хотя существует много планов по добыче ценных металлов на астероидах, никому это еще не удалось осуществить. В то же время многие эксперты сходятся во мнении, что добраться до такого астероида дорого и сложно. Это же касается и процесса добычи ценных металлов.

И все компании, которые собираются добывать ценные металлы в космосе, считают, что добыча на мини-Лунах является экономически выгодной. Тем более, что такие астероиды имеют в большом количестве медь, никель и платину, которые активно используются в современных технологиях. А некоторые из могут иметь и редкоземельные металлы.

Почему же у нас до сих пор нет процветающей индустрии добычи полезных ископаемых на астероидах? Кроме упомянутых проблем со стоимостью миссий, астероиды вращаются очень быстро, что затрудняет посадку на них и извлечение металлов. Поскольку у астероидов нет атмосферы, они уязвимы для ударов тысяч мельчайших частиц, поднимающих облака пыли, способных засорить любую технику.

Поэтому вместо того, чтобы приземляться непосредственно на астероид, космические предприниматели ищут способы добычи ценных металлов из астероидов, не приближаясь к ним слишком близко.

