Видобуток цінних металів у космосі: наступний міні-Місяць може викликати золоту лихоманку

З вересня по листопад 2024 року навколо Землі обертався астероїд 2024 PT5, перш ніж він покинув нашу планету. Цей астероїд був тимчасовим супутником Землі. Такі об'єкти іноді захоплює гравітація нашої планети. Хоча такі астероїди можуть становити потенційну загрозу для Землі, вони також є джерелами цінних металів. Тож космічні підприємці та науковці готуються до наступного візиту такого ж астероїда, щоб можна було розпочати видобуток цих цінних металів, пише Space.

Більшість астероїдів обертаються навколо Сонця в межах головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Деякі з цих астероїдів містять такі цінні метали як платина, кобальт, залізо і навіть золото. NASA колись підрахувало, що метали в цих астероїдах можуть принести 100 мільйонів доларів кожному жителю Землі.

Час від часу гравітація Юпітера змушує астероїди прямувати в бік нашої планети. Таким чином тимчасовим супутником Землі або міні-Муном став астероїд 2024 PT5. Як показали дослідження, цей астероїд має у своєму складі, зокрема й рідкоземельні метали.

Хоча зразки астероїдів Рюгу і Бенну вже доставлялися на Землю для досліджень, вартість таких місій становила від 10 до 150 мільйонів доларів за грам матеріалу. Це означає, що будь-яка компанія, яка хотіла б займатися видобутком цінних металів на астероїдах, найімовірніше, не змогла б отримувати прибуток.

Частково причина такої високої вартості полягає в тому, що більшість астероїдів розташовані так далеко, що видобуток металів є нерентабельним. Але міні-Місяці знаходяться поруч із Землею. Тому минулого року багато компаній почали будувати плани з видобутку корисних копалин у космосі під час наступного візиту нового "другого Місяця".

Наприклад, представники компанії TransAstra вважають, що можна дістатися до тимчасового супутника Землі, вивести цей астероїд на стабільну орбіту і почати видобуток. При цьому вартість такої місії набагато нижча за потенційний прибуток.

Але космічні підприємці та науковці розходяться в думках щодо того, наскільки поширеними є міні-Місяці, адже за останнє десятиліття їх було виявлено менше 10. Це означає, що, хоча існує багато планів з видобутку цінних металів на астероїдах, нікому це ще не вдалося здійснити. Водночас багато експертів сходяться на думці, що дістатися до такого астероїда дорого і складно. Це ж стосується і процесу видобутку цінних металів.

І всі компанії, які збираються видобувати цінні метали в космосі, вважають, що видобуток на міні-Мунах є економічно вигідним. Тим паче, що такі астероїди мають у великій кількості мідь, нікель і платину, які активно використовуються в сучасних технологіях. А деякі з них можуть мати й рідкоземельні метали.

Чому ж у нас досі немає процвітаючої індустрії видобутку корисних копалин на астероїдах? Крім згаданих проблем із вартістю місій, астероїди обертаються дуже швидко, що ускладнює посадку на них і вилучення металів. Оскільки в астероїдів немає атмосфери, вони вразливі для ударів тисяч найдрібніших частинок, що піднімають хмари пилу, здатних засмітити будь-яку техніку.

Тому замість того, щоб приземлятися безпосередньо на астероїд, космічні підприємці шукають способи видобутку цінних металів з астероїдів, не наближаючись до них надто близько.

