Мертва зірка проковтнула чужий Плутон: вона вкрала планету з її орбіти

Астрономи за допомогою космічного телескопа "Габбл" знайшли білого карлика, який "доїдав" фрагменти об'єкта, схожого на Плутон.

Учені вважають, що їм вдалося зловити білого карлика в самому кінці його трапези. До цього потужне гравітаційне тяжіння мертвої зірки вкрало крижану планету з її орбіти, пише Gizmodo.

Аналіз космічного об'єкта, схожого на Плутон, показав, що до його складу входили такі елементи, як вуглець, азот і кисень. На основі цих даних учені припускають, що на поверхні з'їденої планети могла перебувати невелика кількість води.

Відомо, що атмосфера білого карлика має складатися з водню і гелію. Але у білого карлика WD 1647+375 було виявлено незвичайний запас летких речовин, тих, чия температура плавлення досить низька. Саме це вказало астрономам на те, що з мертвою зіркою відбувається щось незвичайне.

"Ми виявили космічне місце злочину. Коли планетезималь або зародок планети поглинула зірка, його хімічні відбитки залишилися в атмосфері зірки, що дало нам змогу встановити особистість "жертви", — каже провідний автор дослідження Снехалата Саху.

Дослідникам найбільш дивною здалася наявність азоту в атмосфері WD 1647+375, який є найвірнішою ознакою крижаних світів. Також у білого карлика виявилося занадто багато кисню, ніж якби його жертвою виявився кам'янистий світ, як Земля.

"Ми знаємо, що поверхня Плутона вкрита азотними льодами. Найімовірніше, білий карлик поглинув фрагменти кори і мантії карликової планети", — зазначає автор дослідження.

Також дані "Хаббла" показали, що білий карлик пожирав планету протягом останніх 13 років. Поглинання об'єкта відбувалося зі швидкістю близько 200 000 кілограмів на секунду. Якщо такі підрахунки вірні, то спочатку діаметр планети становив близько 5 км.

Вчені вважають, що нещасна планета спочатку оберталася в місцевому аналогу поясу Койпера, який являє собою кільце з крижаних уламків, що залишилися після формування Сонячної системи.

"Такі крижані планетезималі можуть доставляти воду і летючі речовини на планети земної групи за межами Сонячної системи, що є необхідною умовою для розвитку життя в інших світах", — кажуть учені.

Вони додають, що цю теорію можна перевірити та на інших об'єктах, як-от міжзоряна комета 3I/ATLAS.

За словами Саху, білий карлик WD 1647+375 також дає нам деяке уявлення про те, що чекає на нашу Сонячну систему в майбутньому. В кінцевому підсумку Сонце згорить і перетвориться на білого карлика, схожого на WD 1647+375. Після цього планети Сонячної системи може спіткати та ж доля, що і з'їдений крижаний планетезималь.

