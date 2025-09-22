Мертвая звезда проглотила чужой Плутон: она украла планету с ее орбиты

Астрономы с помощью космического телескопа “Хаббл” нашли белого карлика, который “доедал” фрагменты объекта, похожего на Плутон.

Ученые считают, что им удалось поймать белого карлика в самом конце его трапезы. До этого мощное гравитационное притяжение мертвой звезды украло ледяную планету с ее орбиты, пишет Gizmodo.

Анализ космического объекта, похожего на Плутон, показал, что в его состав входили такие элементы, как углерод, азот и кислород. На основе этих данных ученые предполагают, что на поверхности съеденной планеты могло находиться небольшое количество воды.

Известно, что атмосфера белого карлика должна состоять из водорода и гелия. Но у белого карлика WD 1647+375 был обнаружен необычный запас летучих веществ, тех чья температура плавления достаточно низкая. Именно это указало астрономам на то, что с мертвой звездой происходит нечто необычное.

“Мы обнаружили космическое место преступления. Когда планетезималь или зародыш планеты был поглощен звездой, его химические отпечатки остались в атмосфере звезды, что позволило нам установить личность “жертвы”, - говорит ведущий автор исследования Снехалата Саху.

Исследователям наиболее странным показалось наличие азота в атмосфере WD 1647+375, который является самым верным признаком ледяных миров. Также у белого карлика оказалось слишком много кислорода, чем если бы его жертвой оказался каменистый мир, как Земля.

“Мы знаем, что поверхность Плутона покрыта азотными льдами. Скорее всего, белый карлик поглотил фрагменты коры и мантии карликовой планеты”, - отмечает автор исследования.

Также данные “Хаббла” показали, что белый карлик пожирал планету на протяжении последних 13 лет. Поглощение объекта происходило со скоростью около 200 000 килограммов в секунду. Если такие подсчеты верны, то изначально диаметр планеты составлял около 5 км.

Ученые считают, что несчастная планета изначально вращалась в местном аналоге пояса Койпера, который представляет собой кольцо из ледяных обломков, оставшихся после формирования Солнечной системы.

“Такие ледяные планетезимали могет доставлять воду и летучие вещества на планеты земной группы за пределами Солнечной системы, что является необходимым условием для развития жизни в других мирах”, - говорят ученые.

Они добавляют, что эту теорию можно проверить и на других объектах, таких как межзвездная комета 3I/ATLAS.

По словам Саху, белый карлик WD 1647+375 также дает нам некоторое представление о том, что ждет нашу Солнечную систему в будущем. В конечном итоге Солнце сгорит и превратится в белого карлика, похожего на WD 1647+375. После этого планеты Солнечной системы можерт постигнуть та же участь, что и съеденный ледяной планетезималь.

