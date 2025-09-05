Новая фотография межзвездного объекта 3I/ATLAS: у него появился длинный хвост (фото)

Астрономы получили новое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая направляется через внутреннюю часть Солнечной системы. Фотография показала, что у кометы растет характерный для таких объектов хвост.

Исследования третьего межзвездного объекта, обнаруженного в Солнечной системе, продолжаются. Астрономы с помощью обсерватории Джемини юг в Чили получили потрясающую новую фотографию межзвездной кометы 3I/ATLAS, на которой виден растущий длинный хвост. Ученые получили новые данные о цвете кометы и ее химическом составе, пишет Phys.

На новых изображениях астрономы увидели, что межзвездная комета уже имеет хорошо выраженный хвост. Также кома кометы, то есть облако из газа и пыли, окружающее ледяное ядро кометы, увеличилась по мере приближения к Солнцу.

По словам ученых, кома кометы выглядит немного иначе, чем на прошлых изображениях. Также ранее астрономы лишь предполагали, что у кометы, возможно, появился хвост, но теперь есть этому доказательства. И этот хвост, скорее всего, будет расти. Астрономы говорят, что новые особенности кометы 3I/ATLAS показывает, что ее активность растет по мере прохождения через внутреннюю часть Солнечной системы.

Кометы, состоящие из ледяных веществ, постепенно испаряются под влиянием тепла Солнца, а потому у них появляется большая кома и длинный хвост. Они состоят из веществ, которые испарились из ядра кометы.

Астрономы также провели спектральный анализ света, который отражает комета, чтобы получить информацию о ее составе. Это наблюдение позволяет понять, как межзвездная комета меняется по мере прохождения через Солнечную систему. Астрономы говорят, что изменения в комете происходят по мере того, как она приближается к Солнцу.

Наблюдение показало, что пыль и лед межзвездного объекта 3I/ATLAS в целом аналогичны пыли и льду комет в Солнечной системе. Это говорит о том, что кометы могут формироваться похожим образом в разных звездных системах.

Напоминаем, что межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен в начале июля этого года. Это всего лишь третий межзвездный объект, который астрономы увидели в Солнечной системе.

В отличие от комет, связанных с Солнцем, 3I/ATLAS движется по гиперболической орбите, которая в конечном итоге вернет ее в межзвездное пространство в конце этого или в начале следующего года.

Прошлые исследования предполагают, что ядро кометы имеет диаметр более 5 километров, что делает 3I/ATLAS самым большим известным межзвездным объектом.

