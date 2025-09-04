Новый межзвездный объект приближается к Марсу: похож на Оумуамуа или нет, скоро узнаем (фото)

3 октября межзвездная комета 3I/ATLAS пролетит мимо Марса на расстоянии 30 миллионов километров. Это в 9 раз ближе, чем межзвездный объект пролетит мимо Земли. Ученые собираются использовать орбитальные аппараты, которые вращаются вокруг Марса для изучения гостя из другой звездной системы.

Related video

Европейское космическое агентство (ЕКА) готовится к уникальной возможности изучить межзвездную комету 3I/ATLAS с точки, которая может оказаться лучшей в Солнечной системе для наблюдения за пришельцем из другой части Млечного Пути, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый межзвездный объект в Солнечной системе был обнаружен 1 июля этого года. Исследования показали, что он является кометой, которая получила название 3I/ATLAS. Это третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе после объектов 1I/Оумуамуа и 2I/Борисов. В течение всего этого времени астрономы проводят наблюдения за кометой, чтобы получить больше информации о ней.

Учитывая то, что комета будет находиться в конце этого года достаточно далеко от Земли, ее будет сложно изучать с помощью наземных телескопов. Также 3I/ATLAS во время сближения с Солнцем окажется на другой стороне от звезды относительно Земли, что также усложняет проведение наблюдений. Ученые из ЕКА говорят, что именно наблюдения с орбиты Марса позволят лучше всего изучить комету.

Межзвездная комета 3I/ATLAS Фото: NASA

3 октября межзвездная комета 3I/ATLAS приблизится к Марсу на расстояние примерно 30 миллионов километров, в то время как к Земле она приблизится на расстояние 270 миллионов километров. Это означает, что космические аппараты, которые вращаются вокруг Марса смогут исследовать 3I/ATLAS с более близкого расстояния.

ЕКА планирует использовать для этого космические аппараты Mars Express и Trace Gas Orbiter. С помощью приборов аппаратов ученые хотят получить изображения межзвездного объекта с высоким разрешением. Хотя скорее всего, детальное исследование гостя из другой звездной системы провести не получится, ведь 30 млн км – это все-таки большое расстояние. Но если комета 3I/ATLAS будет отражать много солнечного света, а значит ее кома (газовая оболочка ядра кометы) будет очень яркой, то, возможно, получится определить форму межзвездного объекта. Первый обнаруженный межзвездный объект, 1I/Оумуамуа, имел необычно вытянутую форму и был больше похож на астероид, в то время как второй межзвездный объект, 2I/Борисов, был больше похож на обычную комету. Ученые надеются также получить более детальную информацию о химическом составе кометы.

Космический аппарат Mars Express. Иллюстрация Фото: ESA

Как уже писал Фокус, недавно астрономы представили результаты исследования кометы 3I/ATLAS, проведенного с помощью космического телескопа Уэбб. Полученные данные дали некоторое представление о химическом составе кометы 3I/ATLAS, а также ученые также сделали неожиданное открытие.

Также Фокус писал о том, что авторы еще одного исследования предлагают использовать космические аппараты JUICE и Europa Clipper, которые летят изучать Юпитер и его спутники, для детального исследования 3I/ATLAS.

Еще Фокус писал о том, что Индия провела испытание парашютов для первой в истории пилотируемой космической миссии. Индия впервые планирует самостоятельно отправить своих астронавтов на орбиту с помощью индийского космического корабля и ракеты-носителя.