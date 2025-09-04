Новый межзвездный объект приближается к Марсу: похож на Оумуамуа или нет, скоро узнаем (фото)
3 октября межзвездная комета 3I/ATLAS пролетит мимо Марса на расстоянии 30 миллионов километров. Это в 9 раз ближе, чем межзвездный объект пролетит мимо Земли. Ученые собираются использовать орбитальные аппараты, которые вращаются вокруг Марса для изучения гостя из другой звездной системы.
Европейское космическое агентство (ЕКА) готовится к уникальной возможности изучить межзвездную комету 3I/ATLAS с точки, которая может оказаться лучшей в Солнечной системе для наблюдения за пришельцем из другой части Млечного Пути, пишет Space.
Новый межзвездный объект в Солнечной системе был обнаружен 1 июля этого года. Исследования показали, что он является кометой, которая получила название 3I/ATLAS. Это третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе после объектов 1I/Оумуамуа и 2I/Борисов. В течение всего этого времени астрономы проводят наблюдения за кометой, чтобы получить больше информации о ней.
Учитывая то, что комета будет находиться в конце этого года достаточно далеко от Земли, ее будет сложно изучать с помощью наземных телескопов. Также 3I/ATLAS во время сближения с Солнцем окажется на другой стороне от звезды относительно Земли, что также усложняет проведение наблюдений. Ученые из ЕКА говорят, что именно наблюдения с орбиты Марса позволят лучше всего изучить комету.
3 октября межзвездная комета 3I/ATLAS приблизится к Марсу на расстояние примерно 30 миллионов километров, в то время как к Земле она приблизится на расстояние 270 миллионов километров. Это означает, что космические аппараты, которые вращаются вокруг Марса смогут исследовать 3I/ATLAS с более близкого расстояния.
ЕКА планирует использовать для этого космические аппараты Mars Express и Trace Gas Orbiter. С помощью приборов аппаратов ученые хотят получить изображения межзвездного объекта с высоким разрешением. Хотя скорее всего, детальное исследование гостя из другой звездной системы провести не получится, ведь 30 млн км – это все-таки большое расстояние. Но если комета 3I/ATLAS будет отражать много солнечного света, а значит ее кома (газовая оболочка ядра кометы) будет очень яркой, то, возможно, получится определить форму межзвездного объекта. Первый обнаруженный межзвездный объект, 1I/Оумуамуа, имел необычно вытянутую форму и был больше похож на астероид, в то время как второй межзвездный объект, 2I/Борисов, был больше похож на обычную комету. Ученые надеются также получить более детальную информацию о химическом составе кометы.
