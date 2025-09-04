Новий міжзоряний об'єкт наближається до Марса: схожий на Оумуамуа чи ні, скоро дізнаємося (фото)

3 жовтня міжзоряна комета 3I/ATLAS пролетить повз Марс на відстані 30 мільйонів кілометрів. Це в 9 разів ближче, ніж міжзоряний об'єкт пролетить повз Землю. Вчені збираються використовувати орбітальні апарати, які обертаються навколо Марса для вивчення гостя з іншої зоряної системи.

Європейське космічне агентство (ЄКА) готується до унікальної можливості вивчити міжзоряну комету 3I/ATLAS з точки, яка може виявитися найкращою в Сонячній системі для спостереження за прибульцем з іншої частини Чумацького Шляху, пише Space.

Новий міжзоряний об'єкт у Сонячній системі був виявлений 1 липня цього року. Дослідження показали, що він є кометою, яка отримала назву 3I/ATLAS. Це третій міжзоряний об'єкт, виявлений у Сонячній системі після об'єктів 1I/Оумуамуа та 2I/Борисов. Протягом усього цього часу астрономи проводять спостереження за кометою, щоб отримати більше інформації про неї.

З огляду на те, що комета перебуватиме наприкінці цього року досить далеко від Землі, її буде складно вивчати за допомогою наземних телескопів. Також 3I/ATLAS під час зближення із Сонцем опиниться на іншій стороні від зірки відносно Землі, що також ускладнює проведення спостережень. Вчені з ЄКА кажуть, що саме спостереження з орбіти Марса дадуть змогу найкраще вивчити комету.

3 жовтня міжзоряна комета 3I/ATLAS наблизиться до Марса на відстань приблизно 30 мільйонів кілометрів, тоді як до Землі вона наблизиться на відстань 270 мільйонів кілометрів. Це означає, що космічні апарати, які обертаються навколо Марса, зможуть досліджувати 3I/ATLAS з ближчої відстані.

ЄКА планує використовувати для цього космічні апарати Mars Express і Trace Gas Orbiter. За допомогою приладів апаратів учені хочуть отримати зображення міжзоряного об'єкта з високою роздільною здатністю. Хоча найімовірніше, детальне дослідження гостя з іншої зоряної системи провести не вийде, адже 30 млн км — це все-таки велика відстань. Але якщо комета 3I/ATLAS відбиватиме багато сонячного світла, а значить її кома (газова оболонка ядра комети) буде дуже яскравою, то, можливо, вдасться визначити форму міжзоряного об'єкта. Перший виявлений міжзоряний об'єкт, 1I/Оумуамуа, мав незвично витягнуту форму і був більше схожий на астероїд, тоді як другий міжзоряний об'єкт, 2I/Борисов, був більше схожий на звичайну комету. Вчені сподіваються також отримати більш детальну інформацію про хімічний склад комети.

