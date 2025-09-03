Корабель інопланетян чи комета: є спосіб розкрити секрет міжзоряного прибульця (фото)

Більшість астрономів упевнені в тому, що 3I/ATLAS є міжзоряною кометою, яка незабаром наблизиться до Сонця, щоб потім назавжди покинути Сонячну систему. Є ті, хто вважає цей міжзоряний об'єкт дослідницьким кораблем позаземної цивілізації. За допомогою цих космічних апаратів можна буде з'ясувати природу прибульця з іншої зоряної системи.

Новий, уже третій за рахунком, міжзоряний об'єкт у Сонячній системі, що отримав назву 3I/ATLAS, астрономи виявили 1 липня цього року. Багато досліджень показують, що це міжзоряна комета, яка прибула з іншої зоряної системи. Траєкторія польоту комети та її швидкість 219 000 км/год вказують на те, що вона прибула в Сонячну систему з тієї частини Чумацького Шляху, де зірки старші за Сонце. Водночас є вчені, які вважають, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем інопланетної цивілізації, який може займатися дослідженням інших світів. Але автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, впевнені, що 3I/ATLAS є кометою. Вони пропонують використовувати космічні апарати для її ретельного дослідження з відносно близької відстані, а також взяти зразки цього об'єкта. Таким чином можна буде отримати безпрецедентні дані про комету 3I/ATLAS, адже інакше її добре вивчити навряд чи вийде, пише Space.

Минулі дослідження припускають, що міжзоряна комета 3I/ATLAS була створена в зоряній системі, вік якої може становити приблизно 7 млрд років. Комети формуються незабаром після утворення зірок, а значить 3I/ATLAS може також мати такий самий вік. Це означає, що міжзоряна комета може бути старшою за Сонце і всю Сонячну систему приблизно на 2,5 млрд років. Вивчення матеріалу комети дасть можливість дізнатися умови, в яких вона формувалася ще до того, як з'явилося Сонце. Але є одна проблема.

Фотографія міжзоряної комети 3I/ATLAS, зроблена телескопом Хаббл Фото: solar-system

Як у комет у Соленій системі, у 3I/ATLAS у міру наближення до Сонця з'явилася кома, тобто оболонка їхнього газу і пилу. Вона виникає під дією тепла Сонця, коли речовина випаровується з ядра комети. Вчені вважають, що у 3I/ATLAS незабаром з'явиться і характерний кометний хвіст. Вивчення складу коми і хвоста дає можливість ученим зрозуміти, з яких хімічних речовин складається ядро комети.

Найбільша кома і хвіст у комет з'являється, коли вони перебувають найближче до Сонця, але 3I/ATLAS буде знаходитися ближче всього до нашої зірки в той час, коли вона буде розташована по той бік від Сонця по відношенню до Землі. Це означає, що наземні та космічні телескопи не зможуть більш детально вивчити 3I/ATLAS з відносно близької відстані.

Тому вчені вважають, що потрібно використовувати деякі космічні аппрети для вивчення міжзоряної комети і навіть для того, щоб зібрати трохи зразків її речовини.

Фотографія міжзоряної комети 3I/ATLAS, зроблена телескопом Вебб Фото: solar-system

Найближчими місяцями 3I/ATLAS пролетить повз Марс. Найближче в цей час до міжзоряної комети перебуватиме апарат "Психея" (летить вивчати багатий на цінні метали однойменний астероїд) і апарат JUICE (летить вивчати Юпітер і супутники). Перший зонд може опинитися на відстані 45 млн км від 3I/ATLAS, а другий — на відстані 68 млн км. Водночас орбітальні апарати, які обертаються навколо Марса, перебуватимуть до міжзоряної комети ще ближче — на відстані 29 млн км. Усі ці апарати перебуватимуть набагато ближче до 3I/ATLAS, ніж тоді, коли комета наблизиться до Землі в грудні цього року на відстань 269 млн км.

Науковці вважають, що космічні апарати Europa Clipper (летить вивчати супутники Юпітера, зокрема Європу) та Hera (летить вивчати астероїд Діморф, орбіту якого 3 роки тому змінив апарат DART) зможуть пролетіти через хвіст комети 3I/ATLAS. Таким чином можна буде отримати зразки речовини міжзоряної комети.

За словами вчених, існує унікальна можливість вивчити міжзоряний об'єкт, який, можливо, виник 7 млрд років тому, з близької відстані. Такий шанс випаде раз у житті, кажуть астрономи. Автори дослідження сподіваються, що за допомогою космічних апаратів можна буде розрити секрети міжзоряного прибульця 3I/ATLAS.

