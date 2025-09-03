Астрономи виявили "заборонену" зірку в здається порожній частині Чумацького Шляху (фото)

Дослідження показало, що навіть у тих регіонах нашої галактики, де не відбуваються вибухи наднових і які здаються порожніми, насправді можуть відбуватися екстремальні процеси.

Астрономи виявили незвичайну зірку, яка є пульсаром, і вона тікає від місця вибуху наднової. Найцікавіше, що і сам вибух масивної зірки, і народження пульсара не повинні були статися в малонаселеній зірками частині Чумацького Шляху. Пульсар і залишок наднової отримали назву "Кальвера". Вони розташовані приблизно в 6500 світлових роках над густонаселеною зірками площиною Чумацького Шляху. У цій периферійній частині нашої галактики існує дуже мало зірок з необхідною масою для вибуху наднової і народження пульсара. Це відкриття може змінити уявлення вчених про еволюцію масивних зірок, а також про зовнішні області Чумацького Шляху. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysicals, пише Space.

За словами вчених, масивні зірки, щонайменше у 8 разів масивніші за Сонце, які закінчують життя вибухом наднової, формуються майже тільки в галактичній площині. Там висока щільність газу, яка сприяє народженню масивних зірок. Але залишок масивної зірки, що вибухнула, було виявлено на відстані 6500 світлових років від галактичної площини, а це надзвичайно рідкісне явище. У результаті вибуху наднової утворилася нейтронна зірка, точніше її різновид, відомий як пульсар. Ця зірка, як показало дослідження, тікає від місця вибуху. Астрономи використовували космічні та наземні телескопи для спостереження за пульсаром у рентгенівському світлі, а також в інших діапазонах світла.

Дивна система "Кальвера" в рентгенівському світлі Фото: space.com

Характеристики гарячого газу в залишку наднової в поєднанні з рухом пульсара дозволили астрономам з'ясувати, що масивна зірка вибухнула приблизно між 10 000 і 20 000 років тому. При цьому пульсар і залишок наднової розташовані на відстані приблизно від 13 000 до 16 500 світлових років від нас.

Місце, де було виявлено систему "Кальвера" відрізняється від галактичної площини Чумацького Шляху, де зазвичай вибухають наднові. Вважається, що гамма-випромінювання наднових викликане високою щільністю частинок, особливо протонів. Але це дослідження показує, що механізм, який запускає гамма-промені наднових, може також виникати в умовах низької щільності, таких як ті, що виявлені на околиці Чумацького Шляху. Дослідження показало, що навіть у тих регіонах нашої галактики, де не відбуваються вибухи наднових і які здаються порожніми, насправді можуть відбуватися екстремальні процеси, кажуть астрономи. Це відкриття дає змогу по-новому поглянути на периферію Чумацького Шляху.

