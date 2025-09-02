Де в Чумацькому Шляху можуть перебувати населені планети: це місце, куди мігрують зірки

Дослідники вивчили параметри галактичної зони населеності, щоб з'ясувати, де можуть перебувати придатні для появи складного життя кам'янисті планети, схожі на Землю.

Учені вивчили зв'язок між міграцією зірок та її впливом на формування потенційно придатних для життя планет у так званій галактичній зоні населеності Чумацького Шляху. Дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, може допомогти краще зрозуміти астрофізичні параметри, необхідні для пошуку потенційно населених світів, де може існувати складне життя, пише Phys.

Поняття галактичної зони населеності засноване на понятті зона населеності зірок. Остання являє собою ділянку космосу біля зірки, де повинна знаходитися кам'яниста планета земної групи з рідкою водою на поверхні. Це означає, що умови в цьому регіоні космосу дають змогу існувати воді в рідкому вигляді. А вода є одним із головних компонентів для появи і розвитку складного життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Галактична зона населеності, як вважають вчені, складається з важких хімічних елементів, як-от залізо, кремній і водень, з яких формуються кам'янисті планети земної групи, такі як Земля.

За словами вчених, точний розмір галактичної зони населеності Чумацького Шляху є предметом суперечок у науковому співтоваристві. Проте передбачається, що ця зона точно не розташована в центрі нашої галактики. Річ у тім, що там відбувається багато вибухових смертей зірок, які можуть перешкодити формуванню планет земної групи. А отже там, імовірно, не можуть з'явитися потенційно населені світи.

Чумацький Шлях Фото: Titan

Автори дослідження використовували комп'ютерні моделі для моделювання впливу міграції зірок на місце розташування і параметри галактичної зони населеності Чумацького Шляху. Одні моделі включали міграцію зірок, а інші ні. Це було зроблено для того, щоб оцінити ймовірність появи кам'янистих планет навколо зірок по всій галактиці. Вчені також використовували моделювання хімічної еволюції для визначення формування та еволюції Чумацького Шляху.

У підсумку вчені виявили, що міграція зірок впливає на утворення придатних для життя планет у зовнішніх частинах Чумацького Шляху. Це пов'язано з тим, що переміщення зірок призводить до перерозподілу зірок по всій галактиці. Імовірність появи придатних для життя світів, як показало дослідження, у 5 разів вища за наявності міграції зірок, ніж без неї. Також учені виявили, на формування кам'янистих планет земної групи можуть впливати й газові планети-гіганти.

За словами вчених, вони значно розширили вивчення параметрів, які визначають галактичну зону населеності, порівняно з попередніми дослідженнями.

