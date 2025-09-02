Фізик стверджує, що темної енергії не існує: з цього виходить, що Всесвіту цілих 27 млрд років

Протягом десятиліть наука вважає, що більша частина нашого Всесвіту залишається невидимою для нас. Йдеться про два невидимі компоненти: темну матерію і темну енергію.

Related video

Професор фізики з Оттавського університету висунув альтернативну теорію, яка має пояснити Всесвіт без існування темної матерії і темної енергії. Фізик стверджує, що така загальноприйнята модель перешкоджає прогресу, пише Earth.com.

"Якщо ми приймемо те, що нашому Всесвіту цілих 26,7 млрд років, то це дасть змогу повністю відмовитися від ідеї існування темної матерії", — каже Гупта.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

В основі підходу Гупти лежать дві концепції: супутні константи зв'язку (Covarying Coupling Constants (CCC) і "старіння світла" (tired light (TL).

Концепція супутніх констант зв'язку припускає, що фундаментальні фізичні константи можуть змінювати за певних умов або ж "супроводжувати" такі зміни, а не бути абсолютно постійними величинами. Наприклад, ця концепція припускає, що швидкість світла іноді може змінюватися.

Зі свого боку, "старіння світла" прагне пояснити, чому світло від далеких галактик зміщується в червону область спектра. Прийнято вважати, що червоний зсув свідчить про те, що Всесвіт прискорено розширюється під впливом темної енергії, і хвилі світла від далеких галактик розтягуються, зміщуючись у бік червоного. Але теорія "втомленого світла" припускає, що фотони змушені випромінювати енергію на величезні відстані, внаслідок чого світло зміщується в бік червоного.

Стандартний підхід говорить про те, що темна матерія становить близько 27% Всесвіту. Звичайна ж матерія — та, яку ми можемо побачити безпосередньо, становить менш як 5%. Темна енергія відповідальна за прискорене розширення Всесвіту. Виходячи з цієї загальноприйнятої картини, вчені стверджують, що вік Всесвіту становить приблизно 13,8 млрд років.

Але Гупта апелює тим, що сили природи слабшають із часом, тому нам не потрібна темна енергія, щоб пояснити прискорення розширення Всесвіту. На його думку, можна також обійтися і без темної матерії, якщо допустити зміну констант. Фізик вважає, що світло може втрачати невелику кількість енергії під час проходження великих відстаней.

"На відміну від стандартних космологічних теорій, де прискорене розширення Всесвіту пояснюється темною енергією, наші результати вказують на те, що це розширення зумовлене ослабленням сил природи, а не темною енергією", — каже вчений.

Якщо його неординарна теорія справді підтвердиться, то це багато що змінить у сучасній науці. Це запропонує нові підходи до пояснення реліктового випромінювання, хронології формування і зростання галактик і заломлення світла на шляху до наших телескопів. Це також змінить те, як ми розуміємо час, оскільки червоне зміщення більше не буде мірилом розширення.

Це поставить під сумнів часову шкалу, засновану на теорії Великого вибуху. Тому такі твердження потребують ретельної перевірки.

Нагадаємо, фізики з'ясували, скільки може існувати темна матерія. З яких би частинок не складалася темна матерія, вони не розпадаються і можуть мати неймовірно тривалий період життя.