Физик утверждает, что темной энергии не существует: из этого выходит, что Вселенной целых 27 млрд лет

На протяжении десятилетий наука считает, что большая часть нашей Вселенной остается невидимой для нас. Речь идет о двух невидимых компонентах: темной материи и темной энергии.

Профессор физики из Оттавского университета выдвинул альтернативную теорию, которая должна объяснить Вселенную без существования темной материи и темной энергии. Физик утверждает, что такая общепринятая модель препятствует прогрессу, пишет Earth.com.

«Если мы примем то, что нашей Вселенной целых 26,7 млрд лет то, это позволит полностью отказаться от идеи существования темной материи», - говорит Гупта.

В основе подхода Гупты лежат две концепции: сопутствующие константы связи (Covarying Coupling Constants (CCC) и «старение света» (tired light (TL).

Концепция сопутствующих констант связи предполагает, что фундаментальные физические константы могут менять при определенных условиях или же «сопутствовать» таким изменениям, а не являться абсолютно постоянными величинами. К примеру, эта концепция допускает, что скорость света иногда, может меняться.

В свою очередь, «старение света» стремится объяснить, почему свет от далеких галактик смещается в красную область спектра. Принято считать, что красное смещение свидетельствует о том, что Веселенная ускоренно расширяется под воздействием темной энергии, и волны света от далеких галактик растягиваются, смещаясь в сторону красного. Но теория «уставшего света» предполагает, что фотоны вынуждены излучать энергию на огромные расстояния, в результате чего свет смещается в сторону красного.

Стандартный подход говорит о том, что темная материя составляет около 27% Вселенной. Обычная же материя – та, которую мы можем увидеть напрямую, составляет менее 5%. Темная энергия ответственна за ускоряющееся расширение Вселенной. Исходя из этой общепринятой картины, ученые утверждают, что возраст Вселенной составляет примерно 13,8 млрд лет.

Но Гупта апеллирует тем, что силы природы ослабевают со временем, поэтому нам не нужна темная энергия, чтобы объяснить ускорение расширения Вселенной. По его мнению, можно также обойтись и без темной материи, если допустить изменение констант. Физик считает, что свет может терять небольшое количество энергии при прохождении больших расстояний.

«В отличие от стандартных космологических теорий, где ускоренное расширение Вселенной объясняется тёмной энергией, наши результаты указывают на то, что это расширение обусловлено ослаблением сил природы, а не темной энергией», - говорит ученый.

Если его неординарная теория действительно подтвердится, то это многое изменит в современной науке. Это предложит новые подходы к объяснению реликтового излучения, хронологии формирования и роста галактик и преломления света на пути к нашим телескопам. Это также изменит то, как мы понимаем время, так как красное смещение больше не будет мерилом расширения.

Это поставит под сомнение временную шкалу, основанную на теории Большого взрыва. Поэтому такие утверждения требуют тщательной проверки.

Это поставит под сомнение временную шкалу, основанную на теории Большого взрыва. Поэтому такие утверждения требуют тщательной проверки.