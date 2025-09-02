Ніяких коліс: вчені створили робота у формі м'яча для дослідження Місяця (фото)

Дослідники створили прототипи майбутнього місяцеходу, який зовсім не схожий на апарати, що вивчають Місяць. Сферичний RoboBall зможе впоратися з найскладнішими умовами на поверхні супутника Землі.

Місяць і Марс вивчають здебільшого місяцеходи і марсоходи, які переміщаються поверхнею інших світів за допомогою коліс. Але вчені Техаського університету A&M (США) займаються розробкою зовсім іншого місяцеходу у формі кулі. Він зможе котитися нерівною поверхнею Місяця, не падати на бік, як це іноді відбувається у звичайних місяцеходів, і проводити необхідні дослідження на супутнику Землі, пише New Atlas.

Вчені займаються створенням абсолютно нового типу роботизованих апаратів для дослідження Місяця, які зможуть впоратися з найскладнішими умовами на поверхні супутника Землі. Ці апарати отримали назву RoboBall, адже за формою вони нагадують кулю або м'яч.

Уже створено два прототипи майбутнього інноваційного місяцеходу під назвою RoboBall II і RoboBall III. З їхньою допомогою дослідники вивчають можливість використання сферичних роботів для дослідження нерівної місцевості та кратерів на Місяці.

Прототип RoboBall II має діаметр 61 см. Робот має м'яку зовнішню оболонку, а всередині міститься рухова система, що складається з маятника і двигунів, закріплених на осі. Під час коливання маятника він передає імпульс сфері, змушуючи її котитися в потрібному напрямку, змінюючи кут нахилу маятника. Під час випробувань прототип міг рухатися травою, гравієм, піском і навіть водою зі швидкістю до 32 км/год.

Прототип RoboBall III має діаметр 183 см. З його допомогою вчені перевіряють можливість перевезення корисного навантаження, що складається з датчиків, камер та інструментів для взяття проб. Як і RoboBall II, робот може котитися, а також надуватися і здуватися, змінюючи зчеплення з поверхнею, що дає змогу працювати на різних поверхнях і зменшувати знос. Обидва роботи не можуть падати на бік як це іноді відбувається у звичайних місяцеходів.

Вчені мають намір продовжити випробування і перевірити здатність роботів переходити з води на сушу. Також триває робота над впровадженням модулів корисного навантаження, щоб перевірити здатність наукових інструментів, які може перевозити майбутній місяцехід.

Дослідники вважають, що сферичний робот стане в пригоді не тільки для дослідження Місяця. Його можна буде також використовувати під час пошуково-рятувальних операцій на Землі після стихійних лих. Наприклад, такі роботи могли бути досліджувати затоплені райони після урагану і шукати тих, хто вижив.

