Створено перший канадський місяцехід: на Місяці шукатиме критично важливу сполуку (фото)

Компанія Canadensys Aerospace створила прототип першого канадського місяцеходу, який має вирушити на Місяць у рамках програми NASA "Артеміда".

Компанія Canadensys Aerospace розробляє перший в історії канадський місяцехід для дослідження природного супутника Землі. Вперше місяцехід, створений у Канаді, вивчатиме один із найсуворіших регіонів на Місяці. Створено вже прототип місяцеходу, який ще не отримав назву, але робочу версію космічного апарату презентують незадовго до його відправки на Місяць у 2029 році, пише BBC.

Канада стала третьою країною у світі, яка запустила супутник на орбіту, розробила роботизований маніпулятор Canadarm для Міжнародної космічної станції, а також канадський астронавт Джеремі Хенсен 2026 року разом з астронавтами NASA має здійснити обліт Місяця на космічному кораблі "Оріон" у межах місії "Артеміда-2". На 2027 рік NASA запланувало першу з 1972 року висадку астронавтів на Місяць у межах місії "Артеміда-3".

Перший в історії канадський місяцехід, вагою 35 кг, має вирушити на Місяць 2029 року в рамках місячної програми NASA "Артеміда", метою якої є забезпечення стійкої присутності людини на супутнику Землі.

Канадський місяцехід має знайти воду на Місяці та виміряти рівень радіації на місячній поверхні для підготовки до майбутніх пілотованих місій. Планується, що він зможе пережити кілька місячних ночей, кожна з яких триває приблизно 14 земних діб. Під час місячних ночей апарат не зможе отримувати достатньо сонячного світла для зарядки батарей, а тому інженери працюють над тим, як місяцехід впорається з цією проблемою. Також Місяцехід повинен буде витримати різкі перепади температури на Місяці: від мінус 200 градусів Цельсія вночі до плюс 100 градусів Цельсія вдень.

У канадського місяцеходу поки що немає назви, але вона з'явиться в майбутньому. Відомо, що місяцехід повинен буде приземлитися в одному з найсуворіших регіонів Місяця: у південному полярному регіоні.

Компанія Canadensys Aerospace вже створила прототип місяцеходу, але продовжує роботу ще над кількома прототипами. Остаточний варіант місяцеходу буде представлений незадовго до запуску на Місяць.

У компанії Canadensys Aerospace, що місяцехід муситиме витримати не лише перепади температур, але його колеса повинні будуть витримати вплив місячного реголіту. Це суміш гірських порід і пилу, частинки якої мають гострі краї, а тому можуть пошкодити колеса.

Що стосується води на Місяці, то вона має вирішальне значення для майбутньої сталої присутності людини на супутнику Землі. Наявність великої кількості води на Місяці дасть змогу не везти її із Землі, що досить дорого, а добувати на місці. Ця вода перебуває в замороженому вигляді, але якщо її розщепити на водень і кисень, то можна отримати повітря для дихання і компоненти для створення ракетного палива. Звичайно ж можна також отримати просто воду для пиття після її обробки.

