Создан первый канадский луноход: на Луне будет искать критически важное соединение (фото)

Компания Canadensys Aerospace создала прототип первого канадского лунохода, который должен отправиться на Луну в рамках программы NASA “Артемида”.

Компания Canadensys Aerospace разрабатывает первый в истории канадский луноход для исследования естественного спутника Земли. Впервые луноход, созданный в Канаде, будет изучать один из самых суровых регионов на Луне. Создан уже прототип лунохода, который еще не получил название, но рабочая версия космического аппарата будет представлена незадолго до его отправки на Луну в 2029 году, пишет BBC.

Канада стала третьей страной в мире, запустившей спутник на орбиту, разработала роботизированный манипулятор Canadarm для Международной космической станции, а также канадский астронавт Джереми Хэнсен в 2026 году вместе с астронавтами NASA должен совершить облет Луны на космическом корабле "Орион" в рамках миссии "Артемида-2". На 2027 год NASA запланировало первую с 1972 года высадку астронавтов на Луну в рамках миссии "Артемида-3".

Первый в истории канадский луноход, весом 35 кг, должен отправиться на Луну в 2029 году в рамках лунной программы NASA "Артемида", целью которой является обеспечение устойчивого присутствия человека на спутнике Земли.

Канадский луноход должен найти воду на Луне и измерить уровень радиации на лунной поверхности для подготовки к будущим пилотируемым миссиям. Планируется, что он сможет пережить несколько лунных ночей, каждая из которых длится примерно 14 земных суток. Во время лунных ночей аппарат не сможет получать достаточно солнечного света для зарядки батарей, а потому инженеры работают над тем, как луноход справиться с этой проблемой. Также Луноход должен будет выдержать резкие перепады температуры на Луне: от минус 200 градусов Цельсия ночью до плюс 100 градусов Цельсия днем.

У канадского лунохода пока нет названия, но оно появится в будущем. Известно, что луноход должен будет приземлиться в одном из самых суровых регионов Луны: в южном полярном регионе.

Компания Canadensys Aerospace уже создала прототип лунохода, но продолжает работу еще над несколькими прототипами. Окончательный вариант лунохода будет представлен незадолго до запуска на Луну.

В компании Canadensys Aerospace, что луноход должен будет выдержать не только перепады температур, но его колеса должны будут выдержать влияние лунного реголита. Это смесь горных пород и пыли, частицы которой имеют острые края, а потому могут повредить колеса.

Что касается воды на Луне, то она имеет решающее значение для будущего устойчивого присутствия человека на спутнике Земли. Наличие большого количества воды на Луне позволит не везти ее с Земли, что достаточно дорого, а добывать на месте. Эта вода находится в замороженном виде, но если ее расщепить на водород и кислород, то можно получить воздух для дыхания и компоненты для создания ракетного топлива. Конечно же можно также получить просто воду для питья после ее обработки.

