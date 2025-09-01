Кровавая Луна в сентябре 2025: когда будет рекордное полное лунное затмение

Уже в конце этой недели почти 7 миллиардов человек смогут увидеть очередное лунное затмение.

Related video

Полное лунное затмение, когда в небе появится так называемая "Кровавая Луна", наступит вечером в воскресенье, 7 сентября. Во время этого события Луна будет иметь красноватый оттенок и полное лунное затмение сможет увидеть почти 7 миллиардов человек по всему миру. Это будет самое длинное лунное затмение в этом году, которое в общей сложности продлиться почти 4,5 часа, пишет IFLScienсe.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Полное лунное затмение лучше всего будет видно с большей части Азии, на востоке Африки и на западе Австралии. Но как часть полного лунного затмения смогут увидеть жители остальной части Африки, Австралии и большей части Европы.

В Украине частичное лунное затмение начнется в 19:28 по Киеву, а полное затмение продлится с 20:30 до 21:52. После этого снова наступит фаза частичного лунного затмения, которая продлится до 23:55. Это будет самое длинное лунное затмение в этом году, которое к тому же сможет увидеть почти 7 миллиардов человек, а потому его можно считать рекордным.

Лунное затмение происходит, когда Земля, Луга и Солнце находятся на одной линии. При этом наша планета находится между и Солнцем и Луной. Тень Земли падает на Луну и возникает затмение. Полное лунное затмение происходит в полнолуние.

Полное лунное затмение известно как "Кровавая Луна", потому что, попав в тень Земли, Луна становится красной. Причина этого в том, что солнечный свет проникает через атмосферу Земли, теряя синие цвета. Тень нашей планеты имеет слегка красноватый оттенок, который окрашивает Луну, когда на нее не падают прямые солнечные лучи.

В Украине полное лунное затмение будет, скорее всего, хорошо видно. Также можно будет наблюдать и частичное затмение после окончания фазы полного затмения.

Что касается Солнца, то существуют полные солнечные затмения, когда Солнце полностью закрыто, частичные, когда закрыта лишь часть Солнца, и кольцеобразные, когда Солнце полностью закрыто, но Луна находится в самой удаленной точке своей орбиты, поэтому она не выглядит достаточно большой, чтобы закрыть весь солнечный диск.

Напоминаем, что 2 августа 2027 года жители Земли смогут увидеть рекордное солнечное затмение, которое происходит примерно раз в 100 лет, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что Китай активно готовиться к высадке своих астронавтов на Луну. Уже проведены испытания ключевых составляющих будущей исторической миссии. Китайские астронавты, если все пойдет по плану, впервые побывают на Луне.