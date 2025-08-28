Высадка на Луну через более, чем 50 лет: у Китая есть прогресс в достижении этой цели (видео)

В последнее время Китай провел испытание ключевых составляющих будущей пилотируемой миссии на Луну. Страна намерена отправить своих астронавтов на спутник Земли к 2030 году.

Напоминаем, что в последний раз астронавты NASA побывали на Луне в декабре 1972 года. Теперь NASA готовится к высадке людей на Луну в 2027 году. Но Китай собирается также высадить своих астронавтов на спутник Земли, но к 2030 году. Страна добилась значительного прогресса в достижении этой цели за последнее время, пишет Space.

Китай провел имитацию взлета и посадки лунного посадочного модуля "Ланьюэ"

Согласно плану Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA), китайские астронавты должны отправится на Луну с помощью новой тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-10". Она выведет в космос космический корабль "Мэнчжоу" с астронавтами на борту. Также в космос отправиться и посадочный модуль "Ланьюэ", с помощью которого астронавты приземляться на Луне.

15 августа китайские ученые провели успешное наземное испытание первой ступени прототипа ракеты "Чанчжэн-10". В частности, было проведено испытание двигательной системы ракеты, которая работает на жидком кислороде и керосине. Ракета оснащена семью двигателями.

Китайские ученые провели успешное наземное испытание первой ступени прототипа ракеты "Чанчжэн-10" Фото: space.com

Двигатели работали около 35 секунд на стартовой площадке на космодроме Вэньчан. Во время испытаний была создана тяга на уровне почти 1000 тонн, что является рекордом для китайской космической программы. Также ученые провели испытание энергетической системы ракеты.

Испытание ракеты "Чанчжэн-10" стало продолжением ряда других достижений Китая в области пилотируемых полетов на Луну, достигнутых в этом году. Например, в июне было проведено успешное испытание космического корабля "Мэнчжоу", как уже писал Фокус. Это было испытание аварийного прекращения полета, которое необходимо для того, чтобы понять, смогут ли астронавты в случае непредвиденной ситуации успешно вернуться на Землю.

В начале августа Китай провел имитацию взлета и посадки лунного посадочного модуля "Ланьюэ". В модуле смогут находится двое астронавтов, а также этот модуль доставит на Луну луноход и научное оборудование. В лунном модуле астронавты смогут жить некоторое время, пока будут заниматься исследованием Луны. Испытание подтвердило работоспособность системы посадки и взлета посадочного модуля, а также систем навигации, управления и двигательной установки.

В начале этого года CMSA представило новый скафандр для астронавтов, которые отправятся на Луну, а также будущий луноход, как уже писал Фокус. Новый скафандр состоит из защитных материалов, которые смогут защитить астронавтов от сильного излучения на Луне, а также от опасной лунной пыли. Скафандр оснащен простой в использовании многофункциональной интегрированной панелью управления, а также камерами для съемки как близких, так и удаленных объектов. Общая конструкция скафандра легкая и подходит для работы на лунной поверхности.

